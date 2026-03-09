Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Взривът в синагогата в Лиеж: Белгия търси иранска и палестинска връзка

Белгийските власти разследват поне три възможни връзки с атентата срещу синагогата в Лиеж тази сутрин, съобщи една от водещите национални телевизии ЕрТеЕл, цитирана от БТА. Уточнява се, че тези предполагаеми връзки са с Иран, с палестинските имигранти в белгийския град или с анархистите от "Антифа".

По представените данни в Лиеж има малка общност от иранци и граждани на Израел, но присъствието на палестинци е значително.

Телевизията отбеляза, че неотдавна посочената антифашистка организация е била уличена в действия срещу паметта за Холокоста.

Според разследващите, макар да е рано за изводи, със сигурност в случая става дума за атентат. Разследването е установило, че използваното взривно устройство е било самоделно, но е успяло да предизвика видими материални щети.

