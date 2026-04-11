Молдовският президент подписа документите за излизане от ОНД - наследника на СССР

Молдова окончателно се оттегля от ОНД (Общността на независимите държави) – президентът на страната Мая Санду подписа съответните документи, предаде Moldpres. Санду подписа укази за денонсиране на Устава и учредителните договори на Общността на независимите държави. Документите бяха публикувани в Държавен вестник и влязоха в сила, според Moldpres.

Говорител на молдовското министерствоо на външните работи заяви, че след публикуването на тези документи министерството официално ще уведоми ОНД, а споразуменията за молдовското членство ще престанат да бъдат валидни след 12 месеца.

Moldova has formally quit the Commonwealth of Independent States. President Maia Sandu signed decrees denouncing the Charter and core treaties, published in Monitorul Oficial and now in force. pic.twitter.com/IUnpMwmbb5 — WarTranslated (@wartranslated) April 11, 2026

ОНД е де факто наследникът на СССР. Тя е доброволна организация. С нея се признава краят на СССР и че влизащите в ОНД зачитат стремежа към развитие на демократични правни държавни системи във всяка от членуващите страни и намерението за развиване на отношения на основата на взаимно признание и уважение на държавния суверенитет. В рамките на ОНД обаче се запазва обединеното командване на военностратегическите сили и единният контрол на ядреното оръжие, уважава се взаимният стремеж към статут на неядрена и (или) неутрална държава, декларира се желание за сътрудничество при формиране и развитие на общо икономическо пространство. Украйна и Грузия също бяха членове на организацията, но я напуснаха.

