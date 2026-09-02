Отвличане, стрелба, руски партизански лидер: Спекулации за операция на спецслужби в Киев (ВИДЕО)

Слухове, че служители на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) и служители на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) са влезли в престрелка, която е завършила с трима ранени от ГУР (има версия и за един убит и двама ранени от ГУР), се разпространиха в информационното пространство в Украйна.
🚨 BREAKING: Shooting in Kyiv: Ukraine’s SBU and HUR foiled an assassination attempt on a Russian opposition figure— NEXTA (@nexta_tv) September 2, 2026
According to RBC-Ukraine, Russian intelligence services were targeting Stepan Kaplunov, deputy commander of the Russian Volunteer Corps.
Ukrainian security forces… pic.twitter.com/LP0oM3mIG2
INTERESTING: Armed standoff between Ukraine's SBU and HUR personnel erupted overnight in a Kyiv residential street.— Clash Report (@clashreport) September 2, 2026
Gunfire reported, three HUR fighters wounded, one possibly killed.
Triggered by the disappearance/detention of Russian Volunteer Corps deputy commander Kaplunov,… pic.twitter.com/L3DzIh6JPd
Local media report another shooting on Shumskogo Street in Kyiv. Several people were reportedly injured, and suspects were detained following the incident. #Ukraine https://t.co/BqAmcb5LOc pic.twitter.com/N9qVcSejnT— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 2, 2026
Украинската медия "Обзревател" обърна внимание на случилото се заради твърдения, че обяснение на ГУР за това какво е станало изчезнали. Днес, 2 септември обаче, точно в официалния канал в Телеграм на СБУ има две публикации с обяснения.
Какво тръгна като информация първоначално - че полицията в Киев блокирала улица "Шумски" в украинската столица, където имало престрелка между служителина СБУ и ГУР. "Украинска правда" съобщи за трима ранени и че на място пристигнали представители на Държавното следствено бюро на Украйна и началникът на Центъра за специални операции на СБУ "Алфа".
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СБУ уточнява, че имало съвместна операция с ГУР и е "предотвратен опит терористичен акт, организиран от ФСБ", срещу един от лидерите на руско опозиционно движение, който дошъл в Киев за празнуването на Деня на независимостта. Съответно, екип на СБУ извършвал претърсвания, натъкнал се на "въоръжена съпротива", в резултат на което имало ранени, и дошли командоси от "Алфа", които използвали оръжие "за прекратяване на въоръжената съпротива" и има задържани. Според РБК, става дума за предполагаем опит за убийство на командира по бойна подготовка на РДК (Руския доброволчески корпус) Степан Каплунов. Ден преди това РДК съобщи в официалния си канал в Телеграм, че Каплунов е отвлечен и поиска помощ от СБУ и ГУР.
Ukraine's SBU and HUR say they prevented a terrorist attack in Kyiv that Russia's FSB was allegedly preparing against a leader of a Russian opposition political movement. The target had arrived in Ukraine for Independence Day. A shooting occurred overnight as special forces from… pic.twitter.com/qX6tmPRmg1— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 2, 2026
"Под процесуално ръководство на Главна прокуратура е образувано досъдебно производство за заплаха и посегателство срещу служител на реда. Разследването продължава", добавят от СБУ, след като излезе информация от средите на службата, че ранените нападатели са били служители в части на Силите за отбрана на Украйна.
"Ситуацията вече се проучва, важно е да се осигури задълбочено и безпристрастно разследване, но никой няма право безнаказано да отвлича военнослужещи, да открива огън по улиците на нашите градове, да дава и изпълнява престъпни заповеди", коментира генерал Кирило Буданов, ръководителят на канцеларията на президента на Украйна, пред РБК-Украйна.
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