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ЦСКА в крайна сметка ще прибере ненужен в Лудогорец

02 септември 2026, 21:36 часа 607 прочитания 0 коментара

След разочароващия сезон 2025/26 за Лудогорец, в Разград се взеха важни решения, с които да се върви към по-добро и стабилно бъдеще. С "орлите" се разделиха няколко футболисти, които до този момент бяха сред най-важните на терена. Един от тях беше Диниш Алмейда, който още преди края на миналата кампания беше свързван с ЦСКА. Според колегите от "Марица", португалецът най-накрая е подписал договор с "червените".

ЦСКА подписа с Диниш Алмейда

Очакванията са съвсем скоро от ЦСКА да обявят привличането на новия си централен защинитк. Диниш Алмейда трябва да бъде регистриран възможно най-бързо, за да имат "армейците" възможността да го картотекират за мачовете си в основната фаза на Лигата на конференциите. Там "червените" ще играят поне до края на годината, като им предстоят 8 мача в Европа. Привличането на Алмейда означава както още опит на родната сцена и в европейските клубни турнири, така и повече дълбочина в състава на Христо Янев, за да остане ЦСКА конкурентноспособен на всички фронтове.

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Диниш Алмейда

Алмейда игра за Лудогорец и Локомотив Пловдив

Диниш Алмейда се присъедини към Лудогорец от белгийския Роял Антверп през зимата на 2023 г. За "орлите" португалецът записа 104 мача, в които вкара 10 гола и даде 4 асистенции. Той спечели шампионската титла на България два пъти, още толкова Суперкупата на страната и веднъж Купата, докато беше в Разград. Преди това Алмейда игра и за Локомотив Пловдив, където спечели Купата и Суперкупата на България. За "смърфовете" португалецът игра от 2019 г. до 2021 г., като записа 63 мача, в които вкара 8 гола и даде 4 асистенции.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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