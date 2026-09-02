Родният вицешампион с изненадваща раздяла и нов нападател

Родният вицещампион ЦСКА 1948 действа доста усилено в края на летния трансферен прозорец. Бразилският нападател Гийерме Брандао ще подсили "червените", съобщиха журналистът Лукас Росафа и страницата "Vem Coritiba". А от Бистрица изненадващо си тръгва защитника Егор Пархоменко, след като се раздели с клуба по взаимно съгласие. Съобщението е официално, като идва от ЦСКА 1948. Това се случва точно преди сблъсъка на "червените" с шампиона Левски в осмия кръг на Първа лига.

Гийерме Брандао е поискал трансфер

В момента 22-годишният Гийерме Брандао играе под наем в тима на Понте Прета в бразилската Серия В, но е поискал преотстъпването да бъде прекратено, тъй като е получил три оферти. "Брандао е поискал да бъде освободен от ангажимент и да продължи кариерата си в Европа, като от всичките предложения, най-добро е това от ЦСКА 1948. Предстои да се разбере как двата клуба ще оформят преминаването“, пише Лукас Росафа. "Vem Coritiba" потвърждава посоката за бразилския нападател.

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ЦСКА 1948 и Егор Пархоменко се разделиха

А за раздялата с Егор Пархоменко от ЦСКА 1948 написаха: "Благодарим на Егор за професионализма и отдадеността към клуба и му пожелаваме здраве и успехи в следващото му предизвикателство! Успех, Егор!" Беларуският национал простигна при "червените" през лятото на 2025 г. Той записа 19 мача за ЦСКА 1948 във всички турнири, като срещу името си остави еднствено 4 жълти картона.

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