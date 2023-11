На фона на протести: Испанският премиер Санчес събра мнозинство за нов мандат (ВИДЕО)

Подкрепата на PNV, както и на каталунската партия Junts ("Заедно за Каталуния"), потвърдена в четвъртък, ще позволи на Санчес да събере мнозинство в 350-членната долна камара на парламента. Гласуването ще се проведе през следващите дни.

Още: Бивш каталунски лидер е прострелян в Мадрид: Испания протестира заради помилване на сепаратистите

"Успяхме да си осигурим мнозинство, което ще направи възможно встъпването в длъжност на Педро Санчес и следователно ще имаме четиригодишно правителство, което ще говори за това, което наистина е важно за хората", заяви в интервю за радиостанция SER изпълняващият длъжността министър на връзките с парламента Феликс Боланос, цитиран от "Ройтерс".

"Имаме много далечни и различни позиции, но тази сделка означава, че правим всичко възможно да се разберем. Испания и Каталуния заслужават това", каза той.

Снимка: Педро Санчес, Getty Images

След изборите, проведени на 23 юли, Социалистическата партия на Педро Санчес прекара седмици в преговори с по-малки формации, включително крайнолявата платформа "Сумар" и каталунските и баските националистически партии, повечето от които бяха подкрепили Санчес в началото на 2020 г. за предишния му мандат.

По-сложната сделка беше тази, осигурена в четвъртък - с каталунската сепаратистка група Junts. Споразумението включва приемане на закон, предоставящ амнистия на сепаратистите, преследвани във връзка с опита на Каталуния да се отдели от Испания.

Консервативните опоненти на Санчес го обвиняват, че поставя на карта върховенството на закона в Испания заради собствената си политическа изгода.

Още: Кралят на Испания: Педро Санчес да състави правителство

С приближаването на сделката между Junts и социалистите през последната седмица настроението в страната ставаше все по-напрегнато, като всяка вечер протестиращи влизаха в сблъсъци с полицията пред централата на социалистите в Мадрид. Те не приемат споразумението между Санчес и каталунците.

Според властите в четвъртък вечерта полицията е стреляла с гумени куршуми по демонстрантите. 24 души са били арестувани, а седем полицаи са били леко ранени, опитвайки се да прекратят демонстрацията.

Вчера в Мадрид бе прострелян и бившият каталунски лидер Алехо-Видал Куадрас.

Още: Десните печелят изборите в Испания

#WATCH 🔴 The third day of protests in Madrid. Police have started using tear gas and rubber bullets, and mass arrests are continuing.#Spain 🇪🇸 pic.twitter.com/I8xPVVB66z