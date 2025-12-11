НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 11.12.25 - Какво съдържа мирният план, който САЩ, Украйна и Европа обсъждат?

Изминаха 45 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

САЩ, Украйна и европейските партньори обсъждат нов мирен план, който се състои от 20 точки. Предложението е разделено на три документа - самата рамка за мир, дългосрочни гаранции за сигурност и план за икономическо възстановяване на нападнатата от Русия страна след войната. По цялата линия на прекратяване на огъня, от Донецка област до Херсон, ще бъде създадена демилитаризирана зона, предвижда проектопредложението. Зад нея ще има по-дълбока буферна зона, в която ще бъдат забранени тежките оръжия, съобщава The Washington Post, позовавайки се на свои източници.