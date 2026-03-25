НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 25.03.26 - Русия изстреля рекорден брой дронове срещу Украйна

Изминаха 49 месеца от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

Русия организира най-мащабната си атака от началото на войната през 2022 година досега. По данни на военновъздушните сили на Украйна, само през деня във вторник са регистрирани 556 дрона, като 541 от тях са били свалени. Само през нощта на 24 март (от 18:00 часа на 23 март) Русия е нанесла комбиниран удар по обекти от критичната инфраструктура на Украйна с използване на общо 426 дрона и ракети с въздушно и наземно базиране. Става въпрос за 34 ракети и 392 безпилотни летателни апарата, съобщиха Военновъздушните сили на Украйна. Така Русия е изстреляла почти 1000 безпилотни летателни апарата за 24 часа. Според официалните данни, Москва е атакувала с общо 948 дрона, като 906 от тях са били свалени от противовъздушната отбрана на Украйна.

Атаката дойде само часове, след като президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в понеделник, че украинското разузнаване смята, че руските сили подготвят нова, предстояща масирана атака срещу страната.