Родилка и баща й: Поредни жертви на рекордната руска атака срещу Украйна (ВИДЕО)

Расте броят на жертвите на рекордната руска атака с дронове и ракети срещу градове в Украйна. Тази вечер бе съобщено за трагедия в Ивано-Франковск – при руски удар са загинали служител на Националната гвардия заедно с неговата дъщеря. Убийството им е станало точно до родилно отделение в града. Според управителя на областната администрация, съпругата му е родила дни по-рано.

„За съжаление, в резултат на атака с вражески безпилотен летателен апарат, която се случи около 17:00 ч. в центъра на Ивано-Франковск, загинаха двама души – баща и дъщеря. Изразяваме искрени съболезнования на близките на загиналите. Още четирима души са пострадали, сред които и едно дете. Всички те получават необходимата медицинска помощ“, обяви Свитлана Онишчук.

„На мястото на инцидента работят съответните служби. Комисии определят мащаба на нанесените щети. За да окажем помощ на пострадалите, координираме работата си с международните партньори“, добави тя, като призова жителите да не игнонират сигналите за въздушна тревога.

Още: Мир? Посред бял ден Русия порази центровете на украински градове, намиращи се далеч от фронта (ВИДЕО)

Масирани обстрели с пострадали и загинали имаше и срещу Лвов, Виница и Тернопол.

Рекордна атака – близо 1000 дрона срещу Украйна за денонощие

Същевременно стана ясен общият брой дронове и ракети, които Русия е изстреляла за денонощие. По данни на военновъздушните сили на Украйна, само през деня са регистрирани 556 дрона, като 541 от тях са били свалени.

Само през нощта на 24 март (от 18:00 часа на 23 март) Русия е нанесла комбиниран удар по обекти от критичната инфраструктура на Украйна с използване на общо 426 дрона и ракети с въздушно и наземно базиране. Става въпрос за 34 ракети и 392 безпилотни летателни апарата, съобщиха Военновъздушните сили на Украйна.

Още: Русия атакува Украйна с над 400 ракети и дронове: Щети в 11 области, жертви и ранени (ВИДЕО)

Така Русия е изстреляла почти 1000 безпилотни летателни апарата за 24 часа. Според официалните данни, Москва е атакувала с общо 948 дрона, като 906 от тях са били свалени от противовъздушната отбрана на Украйна.

По данни от сутринта, освен дроновете, руската армия е използвала:

7 балистични ракети "Искандер-М"/С-400 (от Курска област и окупираната Донецка област);

18 крилати ракети Х-101 (от въздушното пространство над Каспийско море);

5 крилати ракети "Искандер-К" (от Брянска област);

4 управляеми авиационни ракети Х-59/69/31 (от Курска област и окупираната Донецка област);

Още: Украйна унищожи система, чрез която Русия тероризира цивилни с хиперзвукови ракети "Циркон" (ВИДЕО)