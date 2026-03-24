Cost of Bleeding: Англия стартира кампания срещу несправедливост към жените

В Англия стартира кампания с искане жените да получават безплатни продукти за менструална хигиена – превръзки, тампони и чашки. Инициатор на кампанията е Clue, разработчик на приложение за проследяване на цикъла. Инициативата е наречена Cost of Bleeding. Телевизионната водеща и активистка Ашли Джеймс е лицето на кампанията. По думите й през целия си живот жените харчат десетки хиляди паунда за средства, свързани с менструацията.

Наказани

„Ние дефакто сме наказвани за нашата биология, особено когато приемаме за даденост, че тоалетната хартия е безплатна в пунктовете за обслужване. Защо не е същото с продуктите за менструална хигиена?“, казва тя. Според Джеймс, въпреки премахването на „данъка върху тампоните“ през 2021 г., финансовата тежест не е изчезнала и проблемът остава недостатъчно признат, информира "Гласная".

Като част от инициативата е стартирана петиция, призоваваща за осигуряването на безплатни санитарни продукти на национално ниво, като също така се подчертава, че Шотландия и Северна Ирландия вече предоставят безплатни продукти за менструална хигиена. „Англия трябва да навакса“, призовават в кампанията.

Примерът

През август 2022 г. Шотландия стана първата страна в света, която въведе програма за борба с „менструалната бедност“. Общините и образователните институции са длъжни да предоставят безплатни санитарни продукти на нуждаещите се жени. В Южна Корея властите решиха да тестват подобен подход. Те обявиха пилотна програма: автомати, предлагащи безплатни санитарни материали. Те ще бъдат инсталирани на обществени места от юли до декември 2026 г.

В момента правителствената подкрепа за жените е ограничена - само момичета на възраст от 9 до 24 години получават ваучери за продукти за менструална хигиена. Новият проект има за цел да разшири достъпа до всички. Ако програмата се окаже успешна, тя може да бъде разпространена в цялата страна.

Снимки: iStock