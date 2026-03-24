Любопитно:

Cost of Bleeding: Англия стартира кампания срещу несправедливост към жените

24 март 2026, 18:56 часа 312 прочитания 0 коментара
В Англия стартира кампания с искане жените да получават безплатни продукти за менструална хигиена – превръзки, тампони и чашки. Инициатор на кампанията е Clue, разработчик на приложение за проследяване на цикъла. Инициативата е наречена Cost of Bleeding. Телевизионната водеща и активистка Ашли Джеймс е лицето на кампанията. По думите й през целия си живот жените харчат десетки хиляди паунда за средства, свързани с менструацията.

Наказани

„Ние дефакто сме наказвани за нашата биология, особено когато приемаме за даденост, че тоалетната хартия е безплатна в пунктовете за обслужване. Защо не е същото с продуктите за менструална хигиена?“, казва тя. Според Джеймс, въпреки премахването на „данъка върху тампоните“ през 2021 г., финансовата тежест не е изчезнала и проблемът остава недостатъчно признат, информира "Гласная".

Като част от инициативата е стартирана петиция, призоваваща за осигуряването на безплатни санитарни продукти на национално ниво, като също така се подчертава, че Шотландия и Северна Ирландия вече предоставят безплатни продукти за менструална хигиена. „Англия трябва да навакса“, призовават в кампанията.

Примерът 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През август 2022 г. Шотландия стана първата страна в света, която въведе програма за борба с „менструалната бедност“. Общините и образователните институции са длъжни да предоставят безплатни санитарни продукти на нуждаещите се жени. В Южна Корея властите решиха да тестват подобен подход. Те обявиха пилотна програма: автомати, предлагащи безплатни санитарни материали. Те ще бъдат инсталирани на обществени места от юли до декември 2026 г.

В момента правителствената подкрепа за жените е ограничена - само момичета на възраст от 9 до 24 години получават ваучери за продукти за менструална хигиена. Новият проект има за цел да разшири достъпа до всички. Ако програмата се окаже успешна, тя може да бъде разпространена в цялата страна.

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Англия жени дамски превръзки менструация кампания тампони менструална чашка
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес