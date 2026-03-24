Руснаците обръщат гръб на църквата

Делът на руснаците, които не посещават църква, е достигнал най-високото си ниво от началото на управлението на диктатора Владимир Путин. Повече от половината руснаци (55%) признават, че никога не са посещавали религиозни служби, показват данни на Левада център. Това е първият път от 1997 г. насам, когато делът на тези, които не посещават църква, е надвишил дела на тези, които посещават. Православието се превърна в основен компонент на идеологията на руския диктатор Владимир Путин, но хората са отблъснати от милитаризма и консерватизма на Руската православна църква, коментира телеграм-каналът Агенство.

Милиция вместо църкви - как Русия убива свещеници и руши храмове в Украйна (СНИМКИ)

Данните

Броят на руснаците, които не посещават църковни служби, се е увеличил с 11 процентни пункта в сравнение с юни миналата година. А в сравнение с юли 2020 г., когато социалната служба е регистрирала минимален дял на такива респонденти (29%), той се е увеличил с 26 процентни пункта. 16% от анкетираните са споделили, че посещават религиозни служби поне веднъж месечно, а други 16% - няколко пъти годишно. Според проучването 7% от анкетираните са заявили, че посещават служби веднъж годишно или по-рядко.

Още: Вселенският патриарх: Руската църква да се разграничи от варварството на Кремъл

Увеличението на броя на неприсъстващите е свързано с намаляващия авторитет на руската православна църква, която зае „доста агресивна, милитаристична позиция“ по време на войната, коментира директорът на Център „Левада“ Лев Гудков. Според него църквата е започнала да отчуждава онези, които ѝ симпатизират, поради своя консерватизъм, милитаризъм, строга политика за семейно планиране и искания за участие в образователната система.

Съгласно проучването, проведено през септември 2025 г. мнозинството руснаци (73%) се идентифицират като православни християни. Други 6% се идентифицират като мюсюлмани, 1% като будисти, 5% като атеисти и 13% като независими.

Свещеник: Църковните камбани пазят Русия от дронове. Путин вярва на друго (ВИДЕО)

Патриарх Кирил

Руската православна църква и нейният патриарх Кирил многократно са оправдавали нахлуването на Русия в Украйна. След обявяването на мобилизацията в Русия Кирил обеща изкупление за греховете на онези, които са отишли ​​да се бият. През 2023 г. патриархът обяви, че Русия защитава духовните ценности с войната в Украйна, а също така призова православните руснаци да помагат на военните. През март 2024 г. на Всемирния руски народен събор, председателстван от патриарх Кирил, Руската православна църква нарече войната с Украйна свещена.

Падението на руската православна църква при патриарх Кирил

А през ноември същата година главата на Руската православна църква призова хората да не се страхуват от ядрени оръжия, защото християните не се страхуват от края на света. Патриархът също така няколко пъти призова гражданите да се молят за Владимир Путин, правителството и руската армия.

Руско православие насред война: Патриарх Кирил поведе десетки хиляди московчани на поход (ВИДЕО, СНИМКИ)