Сигнали за бомби затвориха сръбски училища

Няколко начални и средни училища на територията на град Приеполе, Югозападна Сърбия, са получили предупреждения за поставени взривни устройства тази сутрин, което е довело до евакуация на децата, информира сръбската новинарска агенция ТАНЮГ, цитирана от БТА.

Полицията извършва проверки, съобщиха от полицейското управление в Приеполе.

Същевременно в няколко училища на територията на Враня, Южна Сърбия, са получени имейли за поставени бомби, преди децата да дойдат на училище, съобщиха от местното полицейско управление.

