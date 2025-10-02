Войната в Украйна:

Сигнали за бомби затвориха сръбски училища

02 октомври 2025, 10:18 часа 242 прочитания 0 коментара
Няколко начални и средни училища на територията на град Приеполе, Югозападна Сърбия, са получили предупреждения за поставени взривни устройства тази сутрин, което е довело до евакуация на децата, информира сръбската новинарска агенция ТАНЮГ, цитирана от БТА.

Полицията извършва проверки, съобщиха от полицейското управление в Приеполе.

Същевременно в няколко училища на територията на Враня, Южна Сърбия, са получени имейли за поставени бомби, преди децата да дойдат на училище, съобщиха от местното полицейско управление.

Спасиана Кирилова
