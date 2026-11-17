Учени, които са секвенирали ДНК-то на маймуни в Южна Америка, са открили два досега неизвестни вида в Амазонка и са установили, че голяма част от разнообразието на рода е възникнало през последните милиони години. Новите видове са наречени Alouatta iroi и Alouatta matogrossensis. Alouatta iroi се е отделила от другите видове преди по-малко от милион години, според Sci.news.

Откритието на учените

Род Alouatta (ревящи маймуни) са група големи дървесни примати, произхождащи от тропическите гори на Централна и Южна Америка. Има 13 признати вида, вариращи по размер и оцветяване, от червеникаво-кафяво и златисто до почти напълно черно.

Сред най-големите човекоподобни маймуни в Северна и Южна Америка, те са най-известни с невероятно силните звуци, които издават. Те могат да се разпространяват на километри през гъста гора. Тези дълбоки, гърлени звуци се произвеждат от уголемена хиоидна кост – куха костна структура в гърлото, която действа като резонансна камера.

Тези маймуни прекарват по-голямата част от живота си в горските корони, движейки се по клони на четири крака и използвайки дългите си опашки като допълнителен крайник, за да хващат и поддържат телата си. Диетата им се състои предимно от листа, допълнени от плодове, цветя и понякога друга растителна материя.

„Ревящите маймуни са едни от най-широко разпространени видове платирински примати, известни със своята адаптивност и широко географско разпространение в различни неотропически местообитания“, казва Ромина Батиста от Университета в Салфорд.

„Тази линия от ателииди обитава широк спектър от среди: от низините и планинските тропически гори до сухи и галерийни гори, екотони и залесени райони с открити ландшафти като Серадо, Чако, Пантанал, Гран Сабана и Каатинга. В Амазонка този вид маймуни са широко разпространени и служат като важен източник на месо за местните коренни популации“, отбелязва изследователят.

В ново проучване авторите анализирали пълни геномни данни от 86 ревящи маймуни, представляващи 11 от 13-те разпознати вида.

Два новооткрити вида са червените ревящи маймуни: Alouatta iroi (често срещано наименование червените ревящи маймуни Пантепуи) и Alouatta matogrossensis (червени ревящи маймуни Мату Гросо).

Червената маймуна Пантепуи обитава северозападна Амазония, в района, ограничен от Рио Бранко, Рио Кауабури и сливането на реките Рио Негро и Рио Бранко. Холотипът е събран през 2005 г. близо до билото Арака-тепуи в бразилския щат Амазонас. Този вид се различава от най-близкия си роднина, Alouatta macconnelli, по-специално по оцветяването на козината си: козината на гърба варира от ярко жълтеникавокафява до светло златистокафява.

Вторият нов вид, Alouatta matogrossensis, е местен за южната част на Амазонка, между реките Мадейра и Телес Пирес в Бразилия. Той е тясно свързан с вида Alouatta sara от Боливия и Перу, но се различава по оцветяването на козината, както и по структурата на черепа и хиоидния апарат.

„Нашето проучване показва, че Амазонка все още крие завладяващи биологични тайни, дори сред добре познати животни като маймуните ревуни. Тези открития са особено важни, тъй като много от тези популации са изправени пред нарастващ натиск поради загуба на местообитания и промени в околната среда. Разбирането кои видове съществуват е първата стъпка към тяхната защита“, казва д-р Батиста.

Изследователите стигнаха до заключението, че първото разделяне на рода на централноамерикански и южноамерикански линии се е случило преди приблизително 3,5 милиона години - около времето, когато се е образувал Панамският сухопътен мост. Най-скорошното разделяне, между Alouatta macconnelli и Alouatta iroi, датира отпреди приблизително 700 000 години и е свързано с река Рио Бранко.

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