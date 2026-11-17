Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 17 ноември 2026 г.

Пари за болници и лекарства, но без гаранция за по-високи заплати: Бюджетът на НЗОК мина през комисия

Проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 г. беше одобрен на първо четене от парламентарната Комисия по бюджет и финанси с 12 гласа "за", 11 "против" и нито един "въздържал се".

Още: Пари за болници и лекарства, но без гаранция за по-високи заплати: Бюджетът на НЗОК мина през комисия

Бюджетът на ДОО мина след спор за пенсиите и осигуровките

Бюджетът на държавното обществено осигуряване (ДОО) премина на първо четене в парламентарната комисия с подкрепата единствено на управляващото мнозинство. Дебатът се съсредоточи основно върху размера на минималната пенсия, която от 1 юли 2027 г. се очаква да остане под линията на бедност. От "Продължаваме промяната" и синдикатите отправиха критики в тази посока, докато управляващите защитиха проекта с аргументите за връзката между осигурителния принос и придобитите права, както и с предвидените социални помощи.

Още: Бюджетът на ДОО мина след спор за пенсиите и осигуровките

"Празният чек" не е 1 млрд., а 2,5 млрд. евро": Регионалният министър отговори на обвиненията

"Чекът е за 2,5 милиарда евро, а не за 1 милиард". С тези думи регионалният министър Иван Шишков отговори на критиките на депутата от "Демократична България" Мартин Димитров към проектобюджета за 2027 г. Димитров определи като "най-скандалния празен чек" възможността Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да поема допълнителни разходни ангажименти за 1 млрд. евро.

Още: "Празният чек" не е 1 млрд., а 2,5 млрд. евро": Регионалният министър отговори на обвиненията

Бюджет 2027: Икономиите от реформата в ТЕЛК се стопиха със 100 млн. евро

Заложените икономии от реформата в ТЕЛК са с 100 млн. евро по-малко в актуализирания проект за Бюджет 2027, внесен в Народното събрание. Разминаването в сметките издава, че на фона на уверенията как парите за личните асистенти не се намаляват, а растат, кабинетът всъщност е планирал да им изплати със 100 млн. евро по-малко за заплати догодина.

Още: Бюджет 2027: Икономиите от реформата в ТЕЛК се стопиха със 100 млн. евро

Какво получаваме с Бюджет 2027 и връщат ли се стари методи: Дирят безработните, за да ги върнат на работа

Хората ще получат повече права с Бюджет 2027. Ако хората изпаднат в ситуация на безработица, ще има увеличаване на обезщетението. Ако майките излязат в майчинство, ще вземат по-големи средства през първата година на майчинството. Toва заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред bTV.

Още: Какво получаваме с Бюджет 2027 и връщат ли се стари методи: Дирят безработните, за да ги върнат на работа

Мъск все пак идва? SpaceX има интерес България да е центърът ѝ за региона, похвали се властта

Снимка: МИИ

Временно управляващият посолството на САЩ в България Мартин Макдауъл подчерта на среща с вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, че се работи по цел да се насърчат повече американски компании да инвестират у нас, както и да се създават и улесняват възможностите за бизнес и партньорства "за всички вас в Съединените щати". Конкретен резултат от мисията е заявеният инвестиционен интерес от SpaceX - компанията на Илон Мъск, похвалиха се от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Още: Мъск все пак идва? SpaceX има интерес България да е центърът ѝ за региона, похвали се властта

Теч на документи: "Дойче Банк" е обслужвала с години известни руски олигарси, затворила си е очите за потенциални престъпления

Изтекли документи разкриват, че „Дойче Банк“ (Deutsche Bank) е продължила да обслужва руски олигарси с големи активи в продължение на години, дори след като служители и наблюдатели са предупредили, че тези връзки създават риск от санкции и финансови престъпления, сочи ново международно разследване. Резултатите бяха публикувани във вторник, 17 ноември, в рамките на проекта Inside Deutsche Bank, въз основа на над 15 милиона изтекли файла, прегледани от повече от 200 журналисти.

Още: Теч на документи: "Дойче Банк" е обслужвала с години известни руски олигарси, затворила си е очите за потенциални престъпления

Нов антирекорд за еврото, "подобри" го три пъти за една седмица

След като на 27 октомври еврото записа годишен антирекорд спрямо долара - 1,1126 (последно такива нива бяха отчитани на 12 май 2025 г.), единната европейска валута се колебаеше около границата от 1,12 към американската. През ноември видяхме резки пикове и спадове на еврото, включително един много внезапен - валутата слезе под границата от 1,11 спрямо щатския долар и на 12 ноември записа антирекорд за последната година и половина (от 8 април 2025 г. насам). Миналата седмица еврото завърши с нов антирекорд за същия период - 1,1022 към долара, а в понеделник беше отбелязан нов антирекорд - 1,0996 спрямо долара, като последно толкова ниски равнища е имало на 8 април 2025 г. - 1,0957.

Още: Нов антирекорд за еврото, "подобри" го три пъти за една седмица

Предлагането най-сетне настигна търсенето и цената на петрола реагира

Цените на петрола спаднаха във вторник, 17 ноември, понеже очакванията за излишък в предлагането, подхранени от възстановяващия се износ от Близкия изток, засенчиха опасенията относно продължаващите атаки срещу танкери в региона. Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, слязоха надолу с 44 цента, или 0,5%, до 92 долара за барел в началото на азиатската търговия. Към 9:10 ч. българско време се търгуват на още по-ниска цена - 91,72 долара.

Още: Предлагането най-сетне настигна търсенето и цената на петрола реагира