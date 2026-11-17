Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 17 ноември 2026 г.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С БЮДЖЕТ 2027 И ВРЪЩАТ ЛИ СЕ СТАРИ МЕТОДИ: ДИРЯТ БЕЗРАБОТНИТЕ, ЗА ДА ГИ ВЪРНАТ НА РАБОТА

Хората ще получат повече права с Бюджет 2027. Ако хората изпаднат в ситуация на безработица, ще има увеличаване на обезщетението. Ако майките излязат в майчинство, ще вземат по-големи средства през първата година на майчинството. Toва заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред bTV. Още: Ще взема ли властта пенсиите от втория стълб и ще има ли пари за заплати и майчинство: Отговорът от социалния министър

КАКВО НЕ МУ Е НАРЕД НА БЮДЖЕТА: OБЯСНЯВА ВАНЯ ГРИГОРОВА (ВИДЕО)

Преминаването от трудов на граждански договор беше основният проблем при личните асистенти. Това заяви в предаването "Студио Actualno" общинският съветник Ваня Григорова, коментирайки новия бюджет на държавата.

ПАРИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ: ИМА МНОГО УЧИЛИЩА-ФАНТОМИ ОТ ВИДА В БОЯНОВО С ПО 700 000 ЕВРО ГОДИШНО

В 44% от училищата учат деца с нисък статус, те имат проблеми с овладяването на българския език. Подобен е процентът и с професионалните гимназии – на много места е като в Бояново. Да не ги клейм обаче само тях, трябва да имат институционална подкрепа. Това каза образователният министър проф. Георги Вълчев, визирайки следния скандал - в село Бояново се изсипват над 700 000 евро държавно финансиране годишно за 130 ученици по документи при едва десетима реално присъстващи.

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ПО МАГИСТРАЛИТЕ: МИНИСТЪР ШИШКОВ ЗА ГОТВЕНИТЕ ПРОМЕНИ СЛЕД ТЕЖКАТА КАТАСТРОФА НА "ТРАКИЯ"

Властите започват подготовка на обществена поръчка за изграждане на нови интелигентни транспортни системи и информационни табла по основните магистрали в страната. Това стана ясно от думите на министъра на регионалното развитие Иван Шишков в ефира на Нова телевизия. Той подчерта, че работата по проекта е започнала още преди последните тежки инциденти на магистрала "Тракия". По думите му в момента се изготвя техническото задание, което ще определи точния брой на таблата, местата за поставянето им и начина на дигитално свързване, за да могат средствата да бъдат заложени в бюджета.

ДИАНА ДАМЯНОВА ЕКСКЛУЗИВНО ПРЕД ACTUALNO: ЩЕ РАЗКРИЯ ВСИЧКО ЗА BG ЕЛФИТЕ (ВИДЕО)

На това правителство му се губи линията на посланията. Това заяви в предаването "Студио Actualno" политическият пиар експерт Диана Дамянова, коментирайки липсата на политическо отбелязване на 20-те години от влизането на България и Румъния в Европейския съюз.

СТАРАТА ПЕСЕН НА НОВ ГЛАС: РОКАДИ В ОБЩИНСКИ ДРУЖЕСТВА ВЪРНАХА СЪЩИТЕ ХОРА В РЪКОВОДСТВАТА ИМ

Столичния общински съвет (СОС) ще гласува на заседанието си в четвъртък (19 ноември) за промени в ръководствата на най-важните общински дружества в София. Въпреки месеците на публични конкурси, събеседвания и очаквания за сериозно обновяване на мениджмънта, най-силното впечатление прави, че повечето от освободените директори всъщност са отново преназначени. На практика конкурсната процедура завърши с връщането на голяма част от досегашните лица на техните постове.

САКСКОБУРГГОТСКИ СРЕЩНАЛ МИЦКОСКИ В БРЮКСЕЛ: КАКЪВ Е СЪВЕТЪТ МУ КЪМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ЗА ЕС (ВИДЕО)

Бившият български премиер Н. В. Симеон Сакскобургготски се е срещнал случайно с македонския министър-председател Християн Мицкоски. Това стана ясно от негов отговор на въпрос на Actualno.com какъв съвет би дал на Република Северна Македония за ЕС след като самият той е вкарал България в евросъюза. Македонският премиер е бил в Брюксел за форум за разширяване на Европейския съюз, показва справка на медията ни във "Фейсбук" профила на Мицкоски.

НОВ КОРАБ ПОТЪНА КРАЙ БЪЛГАРИЯ - ВОЕННИ САМОЛЕТИ И ХЕЛИКОПТЕРИ ИЗДИРВАТ ЕКИПАЖА

Газовозът GAS HUSKY, плаващ под либерийски флаг, е потънал на около 50 морски мили източно от Бяла. В ход е операция по издирване и спасяване на екипажа, след като от въздуха е бил забелязан спасителен плот с хора на борда. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

ПРЕДИ ПУТИН ДА СЕ СРЕЩНЕ С ТРЪМП И СИ: КАНОНАДА СРЕЩУ КРИМСКИЯ МОСТ И МОСКВА. РУСИЯ УДАРИ МОСТОВЕ В КИЕВ (ВИДЕО)

В истински въздушен ад се превърна тази нощ заради войната в Украйна, подпалена на 24 февруари, 2022 година от руския диктатор Владимир Путин. И двете страни организираха мащабни въздушни атаки – Украйна насочи своите далекобойни дронове и ракети по Кримския мост и руската столица Москва, докато Русия пак се съсредоточи върху Киев, засипвайки го с балистични ракети и далекобойни безпилотни системи, но не само украинската столица беше на прицел.

ПРЕТЕНЦИИТЕ И ПОКРИТИЕТО ИМ: РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ИСКАНОТО И ПОСТИГНАТОТО ОТ ПУТИН В УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

През 2026 година досега Русия е превзела украинска територия, която е по-малка, отколкото е територията, на която е разположена украинската столица Киев. Това заяви френският анализатор Клеман Молен. С други думи – руската армия е прибавила към постиженията си около 750 квадратни километра. За сравнение, Русия е завзела 4350 квадратни километра през 2025 година и 3550 през 2024 година. Тази година, обаче, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) осъществиха успешно няколко по-големи операции – още от късна пролет в Олександриевското направление, южно от Покровск и северно от Гуляйполе, с поглед към Велика Новоселка, която продължава и сега. Освен това - "Вивалди" в Лиманското направление.

КАК ОТСЛАБЕНИЯТ ТРЪМП МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗИГРАН В АЗИЯ ОТ ПУТИН И СИ

Вътрешнополитическата нестабилност, поредицата от кризи и личната нужда на американския президент Доналд Тръмп от признание могат да го направят уязвим за манипулации от страна на Русия и Китай, предупреждава колумнистът Хауърд Френч в свой анализ за геополитическото списание Foreign Policy. Републиканецът се отправя към среща с китайския лидер Си Дзинпин и руския диктатор Владимир Путин в момент на сериозно отслабване на политическите му позиции. След тежкото поражение на партията му в междинните избори американският президент изглежда така, сякаш опонентите му могат лесно да му нанесат нови удари.

"ТОВА НЕ Е ДАРЕНИЕ, А РАЗМЯНА": ЗЕЛЕНСКИ С КЛЮЧОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ СЪЮЗНИЦИТЕ ОТНОСНО ПВО СИСТЕМИТЕ (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски предложи съюзниците му да прехвърлят в Украйна ракетите-прехващачи за ПВО системите Patriot и IRIS-T от съществуващите си арсенали. В замяна Киев ще прехвърли на партньорите си ракетите, които вече е поръчал от Съединените щати, и тези, които ще бъдат произведени в бъдеще. Президентът направи това предложение по време на речта си на 37-ата среща на върха в Рамщайн в централата на НАТО.

ОТ РОМАНТИЧНИ КАПАНИ ДО РОВЕНЕ В КОШЧЕТАТА: БРЮКСЕЛ СЕ УЧИ ДА РАЗПОЗНАВА ШПИОНИ

Служители на Европейската комисия и Европейския парламент преминават специални обучения по контрашпионаж, в които сами влизат в ролята на шпиони. Чрез ролеви игри те трябва да разберат колко лесно чувствителна информация може да попадне в неподходящи ръце, съобщава POLITICO, позовавайки се на трима души, запознати с обученията, пожелали анонимност заради вътрешните правила за сигурност.

ИРАН ПЛАНИРА АТАКА С "МРЪСНА БОМБА" В СЪРЦЕТО НА САЩ, СОЧАТ СЕКРЕТНИ ДАННИ НА РАЗУЗНАВАНЕТО

Иран разработва планове за нападение срещу високопоставени служители от администрацията на Доналд Тръмп, включващи взривяване на така наречената "мръсна бомба“ или използване на химическо оръжие във Вашингтон. Това съобщава телевизия CNN, позовавайки се на седем официални лица и нови данни на американското разузнаване. Макар в момента в Белия дом да обсъждат дали Техеран реално би се решил на подобна стъпка, двама от източниците разкриват, че засечените планове са били изключително детайлни и са посочвали конкретни места и цели в американската столица.

ПЪРВО MICROSOFT, ПОСЛЕ САМОЛЕТИТЕ, СЕГА БАНКИТЕ: ОТДЕЛНИ ИНЦИДЕНТИ ИЛИ СИСТЕМЕН ПРОБЛЕМ В САЩ

Технологичната инфраструктура на Америка преживява тежка седмица, а съобщените вчера прекъсвания в някои от най-големите банки в страната пренесоха дисфункцията неприятно близо до портфейлите на американците.