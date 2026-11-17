84 000 евро без ДДС за доставка за мебели за Народното събрание – тази обществена поръчка вече е публикувана на 14 ноември, а срокът за получаване на оферти е изтекъл 5 дни по-рано. Поръчката е разделена на две обособени позиции – доставка на офис мебели за сградите на парламента и доставка на мебели за мандатни жилища на парламента. Прогнозната цена на първата позиция е 29 000 евро без ДДС, а на втората – 55 000 евро без ДДС. А оценката се прави на база "най-ниска цена".

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Какво се търси като доставка – офис мебелите за парламента са 7 вида: ергономичен офис стол (задължително черен – 100 броя), посетителски стол (пак задължително черен – 100 броя), стол – конферентен (пак черен – 20 броя), мобилна сгъваема маса (10 броя), метална закачалка за дрехи – стояща (15 броя), заседателна маса (3 броя), метален шкаф (15 броя). Интересен факт – мебелите ще трябва да се сглобяват в сградата на Народното събрание. Мебелите за мандатните жилища на Народното събрание са 17 вида: диван тройка (20 броя) – тапицерия/дамаска тъкан текстил (диванът трябва да може да се разгъва, за да се спи на него), фотьойл (40 броя) – тапицерия/дамаска тъкан текстил, бюро (6 броя) – 120/60/75 см, контейнер за бюро (6 броя), нощно шкафче (20 броя), гардероб трикрилен с надстройка (5 броя), гардероб четирикрилен с надстройка (4 броя), двойно легло (спалня) за матрак 180/200 см (10 броя легла), единично легло за матрак 82/200 см (12 броя легла), матрак двоен 180/200 см (20 броя и да издържа най-малко 110 килограма, да е ортопедичен, с покет система – технология за осигуряване на комфорт), матрак единичен 82/200 см (20 броя и да издържа най-малко 110 килограма, да е ортопедичен, с покет система – технология за осигуряване на комфорт), шкаф за обувки с две врати (10 броя), стенна закачалка за коридор (10 броя), огледало с рамка (10 броя), стол за трапезария (30 броя), маса холна (10 броя), шкаф с две врати (5 броя). Към леглата са предвидени и дюшеци, юргани, пухени завивки.

По първата позиция вече са подадени 9 оферти, като най-ниската е под 20 000 евро, а най-високата е почти 28 000 евро. По втората подадените оферти са 8, като най-ниската е малко над 36 000 евро, а най-високата е почти 54 600 евро.

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Предвидено е да се плати до 30% аванс, в срок от 5 дни след сключване на договор, а остатъка – до 20 работни дни след приключване на цялостната доставка на мебелите.

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