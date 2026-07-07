На Путин му свършват вариантите, а Зеленски е все по-уверен

Владимир Путин иска да ескалира нещата, но възможностите му са все по-ограничени. Нарастващата честота и точност на украинските удари с дронове докараха най-тежката криза с горива в Русия от десетилетия. Путин обаче няма да си примири с поражението. Притиснат до стената, той ще прибегне до последния си шанс за ескалация, макар вариантите пред него да се свиват. Това пише колумнистът на FT Гидеон Рахман.

Пред Путин стоят четири възможности за по-нататъшна ескалация:

Първият е традиционният - на бойното поле с увеличававане числеността на руските военни. Проблемът пред Путин обаче е, че по западни оценки Русия в момента губи войници по-бързо, отколкото може да ги замени – 35 000 убити и тежко ранени на месец. Има спекулации, че Путин може да обяви обща мобилизация, но той е наясно, че това ще предизвика негативна обществена реакция;

Използването на ядрени оръжия;

Директна атака срещу НАТО - тези дни американското разузнаване предупреди изрично Полша между другото, че трябва да очаква опит за някаква атака;

Хибридна война с удари по западна инфраструктура или отделни лица.

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Путин със сигурност има опции за ескалация. Проблемът му е, че всички те са лоши, казва колумнистът. Това не значи, че Украйна трябва да се отпуска - сега е моментът натискът върху Русия да се увеличи максимално, за да бъде принудена Москва /най-вече обкръжението на Путин/ да приемат реалността, за да видим най-после край на войната.

Зеленски има основания да бъде все по-уверен

Същевременно Bloomberg отбелязва, че на срещата на върха на НАТО в Анкара, която започна днес, ще присъства един много по-различен, по-уверен Володимир Зеленски. И той има всички основания да бъде такъв.

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Успешните удари с дронове по Крим и във вътрешността на Русия повишават духа на украинците. Милиарди от фондовете на ЕС започнаха да постъпват в Киев, облекчавайки финансовата криза, която заплашваше да парализира армията и икономиката на страната.

Украйна е в по-силна позиция, а на срещата на НАТО ще може да представи добри резултати от дейността на армията си. Това е в рязък контраст с миналогодишната среща на върха на Алианса в Хага, когато Доналд Тръмп държеше Зеленски в неведение до последния момент дали срещата им ще се състои, припомня изданието.

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Отделно има информация от източник, че Зеленски дори отлага подписването на споразумение за сътрудничество със САЩ в производството на дронове - а това е знак, че той наистина се чувства в по-добра преговорна позиция.

Въпреки всичко някои европейски съюзници на Украйна остават предпазливи, познавайки непредсказуемостта на американския президент, която отново може да доведе до неприятни изненади. Отделно в Европа като цяло не очакват Тръмп значително да увеличи натиска върху Русия.

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