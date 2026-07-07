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НАТО купува суперсамолети за денонощно наблюдение

07 юли 2026, 12:38 часа 593 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
НАТО купува суперсамолети за денонощно наблюдение

НАТО ще закупи 12 самолета "Еърбъс" от модела А400. Това обяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте при откриването днес на Форума за отбранителна индустрия, който е част от официалната програма на срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли. 

"Тези самолети ще осигурят денонощно всеобхватно и непрекъснато наблюдение на морските зони. Ще могат да летят дълго на голяма височина и да покриват много по-добре, включително зони в открито море", каза Рюте. 

Това е една от първите новини, която беше обявена на започващата днес среща на върха в Турция. На пресконференция вчера генералният секретар на НАТО заяви, че в Анкара ще бъдат обявени военни договори за милиарди. Той подчерта, че военната техника, която ще бъде показана в турската столица, е символ на способността и иновациите в Алианса. 

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"Горд съм да заявя, че имаме много какво да покажем днес", каза той. "Това са нови проекти. Милиони, които ще инвестираме в нашата сигурност, ще засилим нашите икономики и ще осигурим стотици хиляди работни места." 

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Турция Еърбъс НАТО Марк Рюте
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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