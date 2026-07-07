През юли Пловдив бие в един ритъм: PHILLGOOD и HILLS OF ROCK превръщат града във фестивална сцена през целия месец

По-малко от две седмици преди официалния старт на горещите музикални дни в Пловдив, фестивалният дух излиза извън Гребната база и тръгва по улиците на града. PHILLGOOD MONTH 2026 е съвместна инициатива на Fest Team, фондация "Пловдив 2019" и Община Пловдив и свързва двата големи юлски фестивала на града, PHILLGOOD (17-19 юли) и HILLS OF ROCK (24-26 юли), в един месец, в който Пловдив живее, звучи и изглежда като... фестивал! Нов мащабен графит, фото кътчета, вечерни визуални и аудио инсталации, жива фестивална зона в центъра, 16 бара с авторски коктейли и лимитирани подложки за чаши, колекционерска двуезична книжка и празнична украса на най-оживените места превръщат града в естествено продължение на фестивалната сцена под мотото ONE CITY. ONE HEARTBEAT.

Още: Кои са българските алтернативни групи, които ще забият рамо до рамо с големите звезди на PHILLGOOD

"Фестивалните градове в Европа се разпознават от първия момент, в който стъпиш в града. Фестивалът се усеща и на площада, и върху фасадите, и в бара на ъгъла, още дни преди да удари първият акорд. Точно това изграждаме в Пловдив заедно с Община Пловдив и Общинска фондация "Пловдив 2019". PHILLGOOD MONTH свързва PHILLGOOD и HILLS OF ROCK в месец, в който градът и сцената имат общ пулс. Желанието ни е гостите и гражданите на града да усетят и станат част от тази обща енергия", казва Стефан Еленков, изпълнителен директор на Fest Team.

Моделът е добре познат от европейските градове, изградили идентичността си около своите фестивали. С PHILLGOOD MONTH Пловдив прави тази крачка с активното участие на Общината, местния бизнес и артистичната общност. Над една четвърт от продадените билети за PHILLGOOD са купени от публика извън България и за хиляди международни гости първата среща с фестивала ще се случи не на Гребната база, а в Капана.

От тази седмица на площад "Стефан Стамболов" отваря фестивалната зона на PHILLGOOD MONTH, мястото за официалния мърч на фестивалите на Fest Team, срещи и информация за цялата програма. Всяка вечер фасадата на Дом на културата "Борис Христов" се превръща във фестивален екран, а брандирани гирлянди с фестивални флагчета обличат Малката главна, Капана и площад "Централен". Между 11 и 15 юли графити артистът NASSIMO ще създаде нов мащабен стенопис върху фасада на ул. "Христо Дюкмеджиев" в Капана и всеки ще може да го наблюдава на живо как работи, а творбата остава част от градската среда и след края на фестивалния сезон.

Фестивалният маршрут минава през 16 от най-обичаните заведения в центъра на Пловдив, всяко обозначено с ярко-розовия стикер на PHILLGOOD. Вътре гостите ще открият меню с шест авторски коктейла, вдъхновени от двата фестивала и лимитирани фестивални подложки за чаши. QR код на всяка маса води към пълната програма, картата на локациите и официалната страница на инициативата ONE CITY. ONE HEARTBEAT. Правилата са прости: тръгни по стикерите, събери подложките, снимай се и сподели с #PhillGoodMonth.

От участващите заведения и ключови точки в града всеки може да вземе безплатно колекционерска двуезична книжка с 62 страници с пълна програма на инициативата, фестивалите на Fest Team и градски гид с маршрути, забележителности и препоръки за Пловдив, на български и английски език.

"Лятото в Пловдив винаги е специално, но тази година градът ще живее в ритъма на музиката през целия юли. PHILLGOOD е фестивал, който събира хората чрез добрата музика и доброто настроение. Неговата енергия ще се усеща не само на сцените, а из целия град. Пловдив отново ще покаже, че умее да бъде добър домакин на големи събития и вярвам, че пловдивчани и хилядите ни гости ще си тръгнат с хубави спомени от едно незабравимо преживяване", споделя Костадин Димитров, кмет на Пловдив.

PHILLGOOD ще се проведе от 17 до 19 юли на Гребната база в Пловдив с три сцени, PHILLGOOD, PHILLCOOL и PHILLRAVE и програма, която събира едни от най-влиятелните имена на световната и българската музикална сцена. Седмица по-късно, на 23 юли е BE4 Hills, a от 24 до 26 юли, HILLS OF ROCK поема щафетата и затваря фестивалния месец на Пловдив. Пълната програма е на phillgood.ink и на hillsofrock.com, а оставащите билети – на ticketstation.bg. До последния акорд на юли Пловдив остава градът, в който фестивалът се случва навсякъде.

Фестивалите PHILLGOOD и HILLS OF ROCK са част от програма "Наследство" на Европейска столица на културата.

Още: Skindred се присъединяват към Hills of Rock 2026