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Фицо срещу Путин: Словакия спря руските туристически визи за лятото

07 юли 2026, 13:06 часа 479 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Фицо срещу Путин: Словакия спря руските туристически визи за лятото

Словакия преустанови приемането на заявления за туристически визи до края на лятото. Това обяви Асоциацията на туроператорите на Русия (ATOR), словашкото посолство обяви същото.

През юли и август Словакия, чийто премиер Роберт Фицо редовно заема позиции в полза на Кремъл и на руския диктатор Владимир Путин, ще приема само следните заявления за визи:

  • за пътувания с цел "Спорт"
  • за национални визи за всички цели

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Записаните часове за други видове визи ще бъдат отменени, а таксите на подалите заявления ще бъдат възстановени по банкови карти, казват от ATOR.

Каква е причината? Накратко - Шенген. Словашките власти уточниха, че се привежда националната политика в съответствие с по-широката стратегия за сигурност на Европейския съюз и засилването на контрола върху интегритета на Шенгенската визова система. Мярката е превантивна. Целта е да се гарантира, че всяка молба за виза преминава през възможно най-високо ниво на проверка на сигурността заради сложната геополитическа обстановка.

Възможността руски граждани да вземат шенгенски визи се превърна в сериозен въпрос в ЕС и особено в Източна Европа - с критики, че на места режимът е лек и руски граждани с неприятелски намерения и планове лесно могат да влязат в Шенгенската зона. Полша, Финландия, Литва, Латвия, Естония, Швеция, Чехия, Дания, Нидерландия, Норвегия и Исландия искат пълна забрана на шенгенските визи за руснаци.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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