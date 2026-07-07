Бум на безплодие в следващите години. Кого ще засегне?

Учените прогнозират, че случаите на безплодие сред жените на възраст от 35 до 49 години ще се увеличат с почти 50% през следващите 10 години, от 53,6 милиона през 2023 г. до близо 80 милиона. Най-значително увеличение се очаква сред жените на възраст от 35 до 39 години. Това сочат данни от ново проучване, публикувано в медицинското списание The Lancet.

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Причината

Основната причина е, че все повече жени отлагат раждането на деца за по-късна възраст. С възрастта запасите от яйцеклетки и способността им да бъдат оплодени намаляват. Това намалява и вероятността от бременност, увеличава риска от спонтанен аборт и дори съвременните репродуктивни технологии са по-малко ефективни.

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Развитите страни

Изследователите са анализирали данни от 204 държави и стигнали до заключението, че безплодието нараства най-бързо в развитите страни. Именно в тях хората се женят по-късно, преследват кариера по-дълго и отлагат родителството. В същото време все повече жени искат да станат майки след 35-годишна възраст.

Експертите отбелязват, че ин витро и други репродуктивни технологии сами по себе си не могат да решат този проблем. Според тях правителствата също трябва да създадат условия, които да позволят на жените да имат деца по-рано, ако желаят: подобряване на баланса между работа и семейство, повишаване на икономическата стабилност на младите семейства и разширяване на мерките за подкрепа на родителите.

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В същото време учените ни напомнят, че безплодието не е само женски проблем. Експертите смятат, че приблизително един на всеки шест души по света ще изпитва трудности със зачеването през живота си.

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