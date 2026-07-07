"Отменете това!" и специален танц: Белгия се изгаври със САЩ и Тръмп след разгрома (ВИДЕО)

Националният отбор на Белгия победи САЩ с 4:1 и се класира за четвъртфиналите на Световното първенство по футбол, а след последния съдийски сигнал отправи и символично послание към американския президент Доналд Тръмп. След успеха официалният профил на белгийския национален тим в социалната мрежа X публикува снимка на Ромелу Лукаку с краткия коментар: "Overturn this" ("Отменете това"). Футболистите отпразнуваха победата и с танца, с който Тръмп стана популярен по време на предизборната си кампания.

Повод за реакцията стана решението на ФИФА да отмени наказанието от един мач на американския нападател Фоларин Балогун, което му позволи да играе в осминафиналния двубой. Според публикации в американски медии това е станало след съдействие от президента Тръмп.

The Belgian team trolled Trump — they celebrated their victory over the United States national team with the famous dance of the American president. https://t.co/jz9iTLhwEh pic.twitter.com/e0xulq5fUF — NEXTA (@nexta_tv) July 7, 2026

Белгийската футболна федерация изрази недоволство от решението. От организацията заявиха, че не са получили мотивите на ФИФА за отмяната на санкцията, нито поисканите документи по случая, което според тях е в нарушение на правилата на световната централа.

Федерацията допълни, че е уведомила Футболната федерация на САЩ, че оспорва правото на Балогун да участва в срещата и си запазва възможността за последващи действия.

Справедливостта възтържествува

На терена Белгия не остави съмнения кой е по-добрият отбор. Чарлз де Кетеларе откри резултата още в деветата минута. Малик Тилман изравни в 31-вата, но само две минути по-късно Де Кетеларе отново даде аванс на белгийците. Ханс Ванакен направи резултата 3:1 след грешка на американския вратар Мат Фрийс, а Ромелу Лукаку оформи крайното 4:1 в добавеното време.

С победата Белгия се класира за четвъртфиналите на Мондиал 2026, където ще се изправи срещу Испания. За домакините от САЩ участието на турнира приключи на осминафиналната фаза.