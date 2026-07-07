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Сериозно увеличение: Войната оскъпи лекарските прегледи в Русия

07 юли 2026, 13:53 часа 235 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Сериозно увеличение: Войната оскъпи лекарските прегледи в Русия

В Русия цената на прегледите при частни лекари се е увеличила рязко на фона на недостиг от близо 100 000 здравни работници. Според обобщени данни от портала ProDoctors, прегледани от Forbes, средната цена на услугите е скочила с 44% за малко повече от три години, което е двойно повече от кумулативния темп на инфлация според Росстат за 2023–2025 г. Анализ на статистиката показа, че средната сметка за посещение при частен лекар в цялата страна се е увеличила от 2175 рубли през 2023 г. до 3133 рубли през първата половина на 2026 г.

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Изчисленията

Изчисленията включват цени на медицински услуги в 83 ключови области – от общопрактикуващи лекари и гинеколози до онколози и неврохирурзи, с изключение на специализираните услуги, отбелязва Forbes. Всички области са отбелязали увеличение на цените, но най-забележимо е в стоматологията, детската медицина и услугите за психично здраве (психолози и други специалисти). Годишно увеличение на сметките без отстъпки е регистрирано за 87% от първичните медицински специалности.

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Цените на зъболекарските прегледи са се увеличили най-бързо през последните три години, въпреки че според данните те остават „най-достъпният сегмент от частната медицина в абсолютни стойности“. Така, цените на ортодонтските прегледи се увеличиха със 78%, на протезистите със 73%, на имплантолозите с 69%, а на детските зъболекари с 67%. Цените на детските психиатри се увеличиха с 66%, на репродуктивните специалисти с 66%, а на детските невролози с 64%. Цените на медицинските сестри и парамедиците се увеличиха повече от два пъти – съответно със 105% и 109%.

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Специалисти

Според ProDoctors, през последните три години средната цена на еднократно посещение при медицинска сестра е скочила от 702 на 1439 рубли, а при парамедик – от 980 на 2052 рубли. Освен това, това увеличение е сравнимо или надвишава темпа на увеличение на цената на посещенията при специализирани лекари. Основната причина за тази тенденция е недостигът на персонал, който е по-остър сред здравните работници на средно ниво, отколкото сред лекарите, каза Сергей Федосов, директор на медицинската технологична платформа MedRocket, която управлява ProDoctors.

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Недостиг

Според руското Министерство на здравеопазването, страната има недостиг на над 23 000 лекари и приблизително 63 000 медицински сестри и парамедици. Федосов смята, че друг фактор за рязкото покачване на цената на услугите на средно ниво е „подценяването на предходните години“. Най-бавният темп на увеличение на цените се регистрира сред хирурзите, анестезиолозите/реаниматорите, рентгенолозите и флеболозите, според статистиката.

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За три години броят на специалностите в базата данни на ProDoctors е нараснал с почти 40%, от 161 на 229. Това се дължи както на появата на отделни педиатрични специалности (79 през 2026 г. спрямо 23 през 2023 г.), така и на „специализация“ в рамките на определени медицински специалности.

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Снимки: iStock

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Русия цени руски лекари война Украйна руско здравеопазване
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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