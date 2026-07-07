ЕС може да забрани европейската партия на "Възраждане": Първата стъпка е факт

Членовете на Европейския парламент гласуваха "за" да се извърши проверка на партията "Европа на суверенните нации" (ЕСН), след като компетентен орган изрази съмнения за съответствието ѝ с ценностите на ЕС. В тази група в ЕП членува и българската формация "Възраждане" с тримата си евродепутати Петър Волгин (на заглавната снимка), Рада Лайкова и Станислав Стоянов. Други известни партии, част от "Европа на суверенните нации", са крайнодясната "Алтернатива за Германия", полската „Конфедерация“ и френската „Реконкиста“.

Общото между формациите, попадащи в тази група в Европейския парламент, е, че с всички свои действия изглеждат по-близо до ценностите на Руската федерация, която води агресивна война в Украйна вече пета година, отколкото до тези на Европейския съюз.

Важно е да се отбележи, че партията е отделно юридическо лице от политическата група на ЕСН в Европейския парламент, която е сформирана от същите политически сили и в момента има 27 депутати. Нито групата в Европарламента, нито отделните законодатели ще понесат последствия, ако ЕСН загуби статута си на европейска партия.

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Процедурата и какво следва оттук нататък

Във вторник, 7 юли, Европарламентът реши с 414 гласа „за“, 224 гласа „против“ и 18 гласа „въздържал се“ да поиска от Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации (APPF) да провери дали политическата партия „Европа на суверенните нации“ (ЕСН) отговаря на условията за регистрация и финансиране, определени в Регламента относно статута и финансирането на европейските политически партии и фондации.

Процедурата беше задействана, след като APPF - независимият орган на ЕС, отговарящ за регистрирането, контрола и санкционирането на европейските политически организации - информира ЕП, Съвета на ЕС и Европейската комисия за факти, които поставят под съмнение спазването от страна на ЕСН на ценностите на ЕС, както се изисква от нея.

Снимка: БГНЕС

Трите институции разполагат с два месеца, за да решат дали да подадат искане за проверка. Гласуването в Европарламента е процедурна стъпка и не представлява позиция по същество.

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Следва независимият орган да провери спазването от страна на ЕСН на основните ценности на ЕС като демокрацията, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека (предварително условие за регистрация като европейска политическа партия) в съответствие с процедурата, посочена в член 13 от регламента.

Демократичният контрол е от ключово значение в този процес - решения за отписване от регистъра на политическа партия могат да влязат в сила само при липса на възражение от страна на Парламента или Съвета.

Прецедент

Въпреки че в ЕП съществува политическа група със същото име (т.е. членове на ЕП, които заседават и гласуват заедно в пленарната зала), парламентарната група е правно и функционално различна от политическата партия „Европа на суверенните нации“ (ЕСН), която подлежи на отделни правила на ЕС. Съгласно член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз европейските политически партии са ключови инструменти за формиране на европейско политическо съзнание и за изразяване на волята на гражданите на Съюза.

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Това е първият път, когато тази процедура е стартирана. Преразгледаният регламент на ЕС относно европейските политически партии и фондации, който Европарламентът одобри през октомври 2025 г., затегна правилата за прозрачност, външна намеса и защита на европейските ценности.

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