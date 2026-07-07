Кабинетът "Радев":

Гръцки магнати забогатяха безумно от руския петрол в разгара на санкциите

07 юли 2026, 14:28 часа 575 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Гръцки магнати забогатяха безумно от руския петрол в разгара на санкциите

Гръцките корабни компании са спечелили близо 4 милиарда долара от транспортирането на руски петрол през последните три години. Най-големият печеливш от тази търговия е Dynacom Tankers, основана от гръцкия корабен магнат Джордж Прокопиу, пише Financial Times. Компанията е спечелила най-малко 915 милиона долара приходи от транспортирането на руски петрол от юли 2023 г. насам. 

Друга от тези компании е Olympic Shipping and Management, част от групата Onassis, която е спечелила най-малко 404 милиона долара, докато базираните в Атина танкерни корабни компании Stealth Maritime и Polembros Shipping са реализирали приходи от над 200 милиона долара. 

Ролята на гръцките корабособственици в транспортирането на руски петрол се превърна в източник на напрежение между Атина и Киев. Няколко гръцки танкерни компании, включително Dynacom, бяха добавени към списъка на украинския санкционен орган с „международни спонсори на войната“ през 2023 г., но по-късно бяха премахнати под натиск от гръцкото правителство, припомня изданието.

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Търговията с петрол е разрешена при спазване на правилата на Г-7 за ценови таван. Въпреки това, натискът за затягане на санкциите се засили през последните месеци, тъй като САЩ и ЕС се стремят да отслабят позицията на Москва преди евентуално мирно споразумение с Украйна. 

Гръцките корабособственици са известни с това, че са сред най-избягващите риска в индустрията. От 20-те компании, които са реализирали най-големи печалби от руски доставки от юни 2023 г. насам, осем са гръцки. Останалите са руски държавни корабни компании като „Совкомфлот“ и „Роснефтегаз“, техните дъщерни дружества или фиктивни компании, с изключение на базираната в Хонконг корабна компания „Проминент“. 

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Според анализ на данни от аналитичните фирми „Уиндвард“ и „Вортекс“, през май почти 15% от руския петролен износ е бил изпратен от гръцки компании. 

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Гърция корабни компании война Украйна руски петрол
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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