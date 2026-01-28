На Тръмп му остават 1000 дни, имаме шанс: В Русия създадоха Комитет за освобождаването на Мадуро

Комунистическата партия на Руската федерация (КПРФ) създава обществен комитет за освобождаването на президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му. Това обяви контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС, която е домакин на пресконференцията, която свика партията, за да говори повече за този комитет.

Светът е навлязъл в "нова ера", в която е възможно да се "отвличат лидерите на суверенни държави, членки на ООН, заедно със съпрузите/съпругите им", каза на пресконференцията председателят на Централния комитет на Комунистическата партия Генадий Зюганов.

"Ако дори президентът, който по всички международни норми се ползва с имунитет и неприкосновеност, може да бъде отвлечен", никой по света не може да бъде спокоен – в края на краищата, "вече е имало нападение от близо сто дрона върху резиденцията на президента Путин", каза още Зюганов, макар атаката срещу путинската резиденция да не бе потвърдена.

Освен това в речта си Зюганов говори и за сформирания от американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир като го нарече "абсолютно агресивен".

Той обаче завърши с думите, че на Тръмп му остават само 1000 дни от мандата, така че Комитетът за спасяване на Мадуро "има шанс за успех".

