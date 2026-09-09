Лавров предлага цяла Украйна да стане "буферна зона" (ВИДЕО)

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че след приключването на военните действия цяла Украйна трябва на практика да се превърне в „буферна зона“ между Русия и Запада. Изявлението бе направено по време на предаване по руския „Първи канал“, когато Лавров бе попитан как Москва планира да си осигури гаранции, че военните действия няма да бъдат възобновени след 25 години например. Всичко това - на фона на търсени от Украйна гаранции, че всъщност Русия няма да атакува отново.

"Всички смятат, че Русия се нуждае от „буферна зона“. Нека Украйна стане тази буферна зона", заяви Лавров.

Той повтори и твърденията на руската пропаганда за предполагаеми нарушения на човешките, езиковите и религиозните права в Украйна и заяви, че запазването на сегашните украински власти след края на „военната фаза“ било неприемливо за Москва.

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Външният министър на Русия определи Украйна като „доста изкуствена конструкция“ и заяви, че в миналото Съветският съюз е приобщил „исторически руски територии“ към западните ѝ региони. Според Лавров след разпадането на СССР на повърхността излезли „цивилизационни противоречия“ между западната и югоизточната част на Украйна и, както той твърди, Европа ги подклаждала от самото начало. Забрави обаче да спомене кой точно подпали "сепаратизма" в Източна Украйна, за да започне войната всъщност още през 2014 г.

🚨 BREAKING: Lavrov suggests turning Ukraine into a buffer zone



Putin’s foreign minister called the country a “fairly artificial construct” and claimed that the Soviets had once attached “historically Russian territories” to its western regions.



According to Lavrov, after the… pic.twitter.com/NC3D8uUMJ0 — NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2026

Идеите на Кремъл за буферни зони в Украйна

Диктаторът Владимир Путин започна публично да говори за създаването на така наречената „буферна зона за сигурност“ на територията на Украйна още през лятото на 2023 г. Впоследствие той многократно заявяваше необходимостта от разширяването ѝ, уж за да защити граничните региони на Русия.

Настоящото изявление на Лавров обаче разширява тази концепция не само до граничните територии на Украйна, но на практика до цялата страна.

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По-рано източници на независимото руско издание The Moscow Times, близки до руското ръководство, съобщиха, че Кремъл обмисля възможността да завземе допълнителни украински територии, включително части от Сумска или Днепропетровска област, с цел последващото им използване при евентуални преговори за мир.

Същия ден Лавров заяви, че Русия понастоящем не води мирни преговори, и призова западните държави да не „се занимават“ с нови предложения за прекратяване на войната - ясен сигнал, че Москва се стреми към максималистичните си цели в Украйна, а не желае мир.