Украйна подписа договори за 1000 ракети "Пейтриът"

Украйна сключва договори за доставка на около 1000 ракети за зенитно-ракетните системи Patriot със средствата от заема от ЕС. Това заяви министърът на отбраната Евген Хмара по време на 36-та среща във формат „Рамщайн“, съобщи Министерството на отбраната на Украйна. В същото време той отбеляза, че бъдещите доставки ще отнемат време, така че Украйна се нуждае от ракети от складовете на партньорите сега - преди началото на зимата.

„Украйна моли партньорите да прехвърлят ракети от складовете си сега - в замяна на бъдещи подобрени ракети по украински договори“, се казва в съобщението.

На срещата Хмара подчерта, че Русия не е постигнала стратегически успех на бойното поле. Украйна е изградила зона за унищожаване на дронове, която спира настъплението на противника и унищожава над 30 хиляди руски войници всеки месец.

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