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София Филм Фест отново идва в Трън

09 септември 2026, 17:19 часа 709 прочитания 0 коментара
Снимка: София Филм Фест
София Филм Фест отново идва в Трън

Арт Фест/София Филм Фест обявяват гостуване на киноманите в града с прожекция от специалното издание "София Филм Фест в Трън" като част от проекта "Операция Кино на път", с подкрепата на Национален фонд "Култура" по програма "Създаване и/или разпространение на малки проекти" и в партньорство с веригата киносалони Europa Cinemas. Входът е свободен!

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На 16 септември (сряда), от 19:30 часа на площад "Владо Тричков", малки и големи почитатели на анимационното кино ще могат да видят носителя на "Оскар" "Потоп", филм на латвийския сценарист и режисьор Гинтс Зилбалодис. Премиерата му бе в програмата "Особен поглед" на фестивала в Кан, след това бе представен на десетки фестивали в цял свят, спечели "Златен глобус", "Сезар" за пълнометражна анимация, европейската Награда на публиката "LUX", също и номинация за "Оскар" за най-добър международен филм. "Потоп" разказва без думи, с чудни картини и музика за пътешествието на една смела котка, оказала се жертва на голямо наводнение. Тя попада на лодка, в която са се спасили куче, лемур, капибара и птица – и всички заедно се отправят в търсене на суша, в опит да оцелеят сред опасностите на планетата, покрита с вода… Този филм е за всички зрители от 3 до 103 години.

Източник: София Филм Фест

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"София Филм Фест в Трън" е част от мащабния кинопроект, който екипът на Арт Фест разработва и реализира от 2009 година. Той включва международния кинофестивал "София Филм Фест" с издания в София, Бургас, Пловдив и Варна, регионалните издания на СФФ – в над 20 града, които бяха реализирани като част от международния проект "Операция Кино", и младежкото издание на фестивала – "СФФ за учащи".

"София Филм Фест в Трън" е инициатива от проекта "Операция Кино на път" в партньорство с Община Трън, с подкрепата на Национален фонд "Култура" и веригата киносалони Europa Cinemas.

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София Филм Фест Трън потоп филми
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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