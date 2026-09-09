Лавина застигна и уби 12 членове на руските спецчасти (ВИДЕО)

На 6 септември лавина в пролома Безенги в Кабардино-Балкария (субект в състава на Руската федерация) застигна екип, съставен от представители на няколко специални подразделения на руските служби за сигурност, съобщиха няколко източника пред местното бизнес издание „Коммерсант“. Според тях екипът е пристигнал за обучение и се е състоял предимно от личен състав от различни подразделения на руската Национална гвардия (Росгвардия).

Националната гвардия по-рано съобщи, че годишната ѝ програма за обучение включва теоретична и практическа подготовка по алпинизъм, скално катерене, ориентиране, използване на оборудване и техники за безопасно катерене.

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Потвърждение: жертвите са 13

Прокремълските канали в Telegram Baza и SHOT, както и близкият до руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) "ВЧК-ОГПУ", съобщиха, че при лавината са загинали 13 души, 12 от които са военнослужещи от Центъра за специални задачи „Витяз“ – подразделение на специалните сили на руската Национална гвардия.

Според каналите военнослужещите от „Витяз“ са се обучавали с Алберт Изотов, инструктор от Санкт Петербург. Александър Яковенко - председател на комисията по алпинизъм към Руската федерация по алпинизъм - потвърди пред репортери, че Изотов е сред загиналите.

⚡️ Rosgvardiya special forces soldiers killed in an avalanche in Kabardino-Balkaria



According to VChK-OGPU and other sources, the group caught in the snow-and-ice avalanche included servicemen from the Vityaz Special Purpose Center, who were undergoing mountain training. The… https://t.co/bhmfkA8lWb pic.twitter.com/TSWrwUqAEd — NEXTA (@nexta_tv) September 8, 2026

Руската национална гвардия заяви, че съобщенията за загинали военнослужещи от „Витяз“, „публикувани по-рано от определени източници“, са неверни. Въпреки това агенцията посочи, че част от алпинистите, загинали в лавината, са били служители на Националната гвардия, предаде рускоезичната независима медия "Медуза".

Според „Коммерсант“ 13 души, сред които и инструктор, са открити мъртви, петима остават в неизвестност, а 10 се нуждаят от медицинска помощ.

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Че жертвите са 13, потвърди и Министерството на извънредните ситуации на Русия. „Към 06:00 часа на 09.09.26 г. спасителните операции в Безенгийското дефиле са възобновени. Специалистите от Министерството на извънредните ситуации на Русия са открили тялото на един алпинист (13-ия - бел. ред.). Спасителите от Министерството на извънредните ситуации на Русия провеждат операции по склона и в подножието на планината Мижирги. Общият брой на екипа на място е 41 души. Работата се затруднява от опасния пресечен релеф и повторно срутване на снежно-ледена маса. Съдбата на 4 души остава неизвестна“, съобщиха от главния щаб на министерството в Кабардино-Балкария.