Унгария на Мадяр отново блокира процеса по присъединяване на Украйна към ЕС

Работната група по разширяването към Съвета на Европейския съюз (COELA) отново не успя да одобри резултатите от прегледа на преговорните групи 2 и 3 за Украйна на 8 септември, защото Унгария продължава да блокира решението. Новината съобщи брюкселският кореспондент на „Европейска правда“, позоваващ се на източници в ЕС. Според информацията европейските дипломати не са успели да убедят Будапеща да даде съгласие за отварянето на клъстерите.

„Държавите членки не са променили позициите си. Унгария не е съгласна да продължи с отварянето на преговорни групи 2 и 3 за Украйна", казва един от източниците.

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И Молдова е блокирана

Отварянето на преговорни групи за Молдова също е блокирано, въпреки че през юли 2026 г. Унгария заяви, че е готова да одобри резултатите от прегледа на третия клъстер за Кишинев. Други държави членки на ЕС обаче досега отказват да разделят Молдова и Украйна в процеса на присъединяване.

Снимка: унгарският премиер Петер Мадяр, Getty Images

По-рано беше съобщено, че Унгария все още не е информирала Украйна за своите изисквания за отварянето на нови групи.

На 1 септември Будапеща отново отказа да одобри резултатите от прегледа за групи 2 и 3 за Киев, като поиска от страната да предприеме определени законодателни мерки по отношение на унгарското национално малцинство.

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