За бъдеща война с НАТО: Германия разкри как Русия трупа излишък от оръжия

Германският министър на отбраната Борис Писториус предупреди днес, че Русия произвежда много повече оръжия, отколкото са ѝ необходими за войната в Украйна - с голяма част от оръжията тя пълни складовете си в подготовка за бъдещи войни.

„Москва използва голяма част от бюджета си ... за да попълва запасите си за бъдещи конфликти, а не за да изпраща оръжия на фронта в Украйна“, заяви той пред германските депутати в парламента, съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на N-TV.

Руската военна промишленост работи на трисменен режим с максимален капацитет, но значителна част от новопроизведените ракети, снаряди и бронирана техника не отиват на фронта в Украйна, а директно в складовете за стратегически резерв.

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Според данни на германското разузнаване Москва има капацитет да произвежда около 150 балистични и крилати ракети с малък и среден обсег месечно. На фронта срещу Украйна обаче се изстрелват средно около 80, което означава, че всеки месец Русия заделя близо 70 ракети за "бъдещи сценарии". "Средно само 80 от 150-те ракети с малък и среден обсег, които Русия може да произвежда месечно, се използват в Украйна", каза Писториус.

Военният бюджет на Русия надхвърля рекордните 6-7% от нейния БВП, като цели индустриални сектори бяха преустроени, за да обслужват единствено войната.

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