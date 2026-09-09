Църковен празник на 10 септември: Какво се слага на масата и до входната врата на дома

Утре, 10 септември, е празникът на светите мъченици Менодора, Митродора и Нимфодора в православния календар. Ето какви са традициите, обичаите и забраните, свързани с този църковен празник - какво трябва и какво не трябва да се прави утре.

Църковен празник на 10 септември - традиции, обичаи и забрани

Менодора, Митродора и Нимфодора са три сестри. Менодора се смята за най-голямата от трите сестри. Още от ранна възраст тя се отличавала с дълбока вяра и благочестие. Менодора, заедно със сестрите си, решила да посвети живота си на Христос, въздържайки се от светски удоволствия и брак.

Митродора била средната сестра. Тя подкрепяла сестрите в духовното им служение и била известна със своята смелост и непоколебимост във вярата. В житието ѝ е отбелязано, че благодарение на нейната решителност и трите сестри са успели да останат непоколебими пред лицето на преследването.

Нимфодора била най-малката сестра. Тя също била светица и се отличавала със своята кротост и смирение. Легендите подчертават способността ѝ да вдъхновява хората с вярата си дори в най-трудните моменти.

Заради изповядване на християнската вяра трите сестри били арестувани. Те били измъчвани в опит да бъдат принудени да се отрекат от Христос, но и трите не се отказали от вярата си. В крайна сметка били мъченически убити заради вярата си.

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По знаците на деня предците ни са гадаели за времето. Ако на този ден облаците се носят ниско в небето, това означават дъжд. Ясното небе означава топла есен. Мъглата сутрин вещае ясен ден.

Какво не бива да правите утре? На този ден народната мъдрост съветва да се поддържа ред в къщата и да не се затварят прозорците, тъй като се смята, че слънчевата светлина има специална енергийна сила и добре да влезе в дома.

На този ден, както и всеки друг ден, Църквата забранява злословието, клетвите, клеветите и лъжите.

Какво можете да правите утре? На 10 септември предците ни традиционно са събирали плодове от офика: изсушавали са ги, приготвяли са сладко и лечебни настойки от тях. Това растение има не само лечебни свойства, но и се счита за талисман - затова някога е било засаждано близо до дома. Клонките офика, оставени на перваза на прозореца или масата на този ден, носят радост и благополучие в дома, а клонка, поставена над входната врата на дома, се е смятала за талисман за предпазване от зли духове.