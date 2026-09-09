Над главата на германски министър свалиха руски дрон

Министърът на вътрешните работи на Баден-Вюртемберг Мануел Хагел е бил свален от влак и изпратен в убежище докато е пътувал към Киев по икономически въпроси и за обмен на технически опит. След това в украинската столица точно над главата му бил свален дрон. Това съобщи Die Zeit днес.

Според говорител на Министерството на вътрешните работи на Баден-Вюртемберг, групата, в която е пътувал Хагел, е била евакуирана от влака малко преди да пристигне на главната гара в Киев заради сирена за въздушна тревога, а докато са пътували през града, над главите им е бил свален дрон.

След пресните впечатления от личния си опит в Украйна министърът заключава: "Сега трябва да актуализираме нашата архитектура за сигурност и да осигурим защита на всяко ниво срещу тези нови заплахи", цитира го Министерството на вътрешните работи.

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Хьогел е бил придружен по време на пътуването си от представители на бизнеса.