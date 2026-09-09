Украйна: Няма да се бием по руските правила

"Русия се опитва да превърне войната в съревнование за ресурси. Но Украйна няма да се бие по руските правила. Нашият отговор е разузнаване, технологии и бързина." Това каза украинският министър на отбраната Евген Хмара по време на 36-та среща във формат "Рамщайн", която се проведе на 8 септември в Анкара по видеовръзка.

На сайта на украинското министерство се посочва, че на срещата партньорите са обещали 70 милиарда евро помощ за сигурността на Украйна през тази година. В момента Украйна разполага с 62 милиарда евро, включително двустранна помощ и заем от ЕС. Необходими са допълнителни 8 милиарда евро, за да се изпълнят ангажиментите, посочени в декларацията, и Украйна е получила уверение, че тези средства ще й бъдат отпуснати. "Молим съответните финансови решения да бъдат взети до ноември, за да можем да видим резултата на бойното поле тази зима", подчерта министърът.

Хмара също така каза, че общият дефицит в бюджета за отбрана на Украйна е 23 милиарда евро (27 милиарда долара). Тези средства са необходими за финансиране на дронове и осигуряване на устойчиви доставки сега и в началото на следващата година.

Още: Украйна подписа договори за 1000 ракети "Пейтриът"

Не ни субсидирате, а инвестирате в общата сигурност

Хмара беше категоричен, че подкрепата за Украйна не е субсидия, а инвестиция в общата сигурност на Европа.

Ние предлагаме на партньорите печеливш модел, който укрепва и нас самите, и европейските държави. Говорим за съвместни отбранителни проекти, технологии, боен опит и нови възможности за сигурността на свободния свят, каза той.

Отделно на срещата Хмара засегна и въпроса за мобилизацията в Русия, като заяви, че по данни на разузнаването Русия планира да мобилизира допълнителни 300 000 войници до края на тази година в допълнение към набирането на персонал по договор, а през 2027 г. - още 300 000. Изявлението на Хмара е публикувано на сайта на украинското Министерство на отбраната.