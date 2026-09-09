Дългата ръка на Украйна стигна до газов завод на 3000 км навътре в Русия (ВИДЕО)

Украйна е нанесла удар по газокондензатния завод „Нови Уренгой“ в Ямало-Ненецкия автономен окръг на Русия - дълбоко в сърцето на руската арктическа газова зона, на разстояние от около 3200 км от украинската граница и над 2800 километра по въздушна линия. В следобедните часове днес, на 9 септември, беше нападнат заводът за подготовка на кондензат за транспортиране (ЗПКТ) в Нови Уренгой.

Предприятието е един от ключовите обекти на газокондензатната инфраструктура в региона. Проектният капацитет на ЗПКТ е около 19,5 млн. тона суровина годишно.

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Местният губернатор потвърди

Нападението по обекта Това потвърди Дмитрий Артюхов, губернатор на автономния окръг. „Днес беше отблъсната атака с дрон срещу промишлен обект в Нови Уренгой. При падането на отломките от дрона възникна пожар. На мястото работят службите за спешна помощ", написа той и заяви, че няма загинали или ранени. В момента се установяват мащабът и характерът на щетите.

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Според Артьом Жога, пълномощен представител за Урал, дронът е опитал да атакува обект в горивно-енергийния комплекс „Ямал“. По думите му - персоналът е бил евакуиран предварително.

Избухнал е обаче пожар, става ясно от кадри от мястото на събитието.

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