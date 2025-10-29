Надъхващо ВИДЕО за германската 45-та танкова бригада, която отиде в Литва

Ръководството на германската армия, в лицето на Бундесвера, публикува емоционално видео за 45-та танкова бригада, която беше изпратена в Литва. Бригадата е част от усилията на НАТО да укрепи източния си фланг, специално в Прибалтика, където се счита, че опасността от руска военна атака е най-голяма, поради географски, исторически и културни фактори.

Incredible aesthetics: the Bundeswehr releases a stunning video about the 45th Tank Brigade stationed in Lithuania



The unit’s emblem features the Gediminas Tower and the Hohenstaufen lion — a symbolic blend of German and Lithuanian heritage. pic.twitter.com/cvqYmUEdL9 — NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2025

Германската бригада все още не е напълно разгърната - чакат се хиляди нови войници, като крайният срок за пълно окомплектоване е 2027 година. Литовската редовна армия наброява едва 15 000 души.

Подкрепа от Германия за Литва

"Скъпи литовци, можете да разчитате на Германия и нашите войници. Няма да позволим на Русия да вбие клин между нас", заяви канцлерът на Германия Фридрих Мерц дни преди да започне лятото на 2025 година.

"Новата германска танкова бригада в Литва е ясно предупреждение към руския диктатор Путин: Европа е обединена", каза пред BILD и регионалният премиер на провинция Хесен Борис Райн.

