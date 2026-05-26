Протест с арести в Москва: Но не заради войната (ВИДЕО)

Най-малко трима души са задържани в Кунцево, в Москва, след като протестираха срещу унищожаването на дървета в специално защитената зона на Москворецки парк. Защитената зона е част от обектите на руското военно министерство. Вечерта на 25 май жители на Кунцево са планирали да съберат подписи за петиция до местните власти, но инициативата е била прекъсната от руската милиция, съобщава "Новая Европа".

Хронология - на 23 май е започнала сеч на дървета и пътностроителни работи близо до стадион "Медик", което е привлякло вниманието на живущите в района. На следващия ден, 24 май, над 100 души са се събрали на мястото и са блокирали достъпа на аварийни превозни средства. Алексей Александров, префект на Западния административен окръг на Москва, който пристигнал на мястото, обяснил на протестиращите, че руското военно министерство е изпълнител на дейностите.

Сечта на дърветата е била временно преустановена по време на протеста, но по-късно е възобновена. Най-малко двама души са задържани и глобени за неподчинение на полицията - не е ясно за какво е задържан третият.

