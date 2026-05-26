Франция е уморена от мигранти: Министър предлага радикални мерки

Франция се готви да спре миграцията. Министърът на правосъдието Джералд Дарманен предложи радикална стъпка - напълно да се спре легалната миграция за три години. Той заяви, че страната е достигнала своите граници по отношение на интеграцията и асимилацията на новодошлите мигранти. Министърът също така призова за ограничаване на автоматичното право на събиране на семейства за тези, които получават разрешения за пребиваване с цел работа.

„Достигнахме предела на възможностите си да интегрираме и приобщаваме новодошлите. Сегашният миграционен модел на Франция трябва да бъде разбит“, заяви Дарманен.

Вместо да приема нови мигранти, страната, според него, трябва да се съсредоточи върху асимилацията на тези, които вече са на нейна територия. Министърът предлага строги мерки. Сред тях - ограничаване на издаването на разрешения за пребиваване, премахване на правото на събиране на семейства за работниците мигранти и въвеждане на задължителни миграционни квоти чрез конституционни промени. Париж, смята Дарманен, трябва сам да определи колко чужденци е готов да приеме, от кои страни и с какви квалификации.

„Нека спрем имиграцията, да депортираме тези, които трябва да бъдат експулсирани, и да се справим с асимилацията на тези, които вече са пристигнали“, каза министърът.

France is tired of migrants: minister proposes radical measures



Justice Minister Gérald Darmanin said the country has reached its limits in terms of integration and assimilation.



Дарманен отправи критики и към работодателите. Според него бизнесът използва евтина чуждестранна работна ръка като инструмент за оказване на натиск върху френските заплати.

Мярката идва на фона на данни за миграцията, които показват, че през 2025 г. Франция е издала около 4,5 милиона документа за пребиваване, което е с 3,2% повече в сравнение с предходната година. Всеки трети случай е свързан със събиране на семейства.

Германия също обмисля затягане на правилата за миграция. Членове на управляващия ХДС призовават за преглед на закон, който улеснява получаването на гражданство и позволява двойно гражданство.