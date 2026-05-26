Военната сфера: Най-верният съюзник на САЩ в Европа почва да бяга заради Тръмп

САЩ неочаквано забавиха разполагането на нови войници в Полша, а впоследствие президентът Доналд Тръмп обяви, че ще разположи още 5000 войници на фона на спекулаци за тежък разговор с военния си министър Пийт Хегсет, в който го е скастрил за забавянето в пренасочване на 4000 американски войници към Полша от Германия. Варшава е раздразнена от тази непоследователна политика и преструктурира своята система за сигурност. Това развитие ще има много конкретни последици за Европа и Германия, пише в анализ за Die Welt.

Отношенията между Полша и САЩ в момента са като влакче на ужасите, поне гледано от полска страна. За мнозина във Варшава, както и за полските военни и чиновници в сферата на отбраната, които бяха във Вашингтон за разговори по време на обявяването на Тръмп за президент, изявлението му за 5000 американски войници вероятно дойде като облекчение. А малко преди това бяха изразени опасения, че САЩ ще забавят разполагането на 4000 войници, планирани за ротация в Полша.

Допълнителна несигурност беше добавена от отговора на вицепрезидента на САЩ Дж. Д. Ванс на въпрос на полски радиожурналист в Белия дом: "Полша е способна да се защити със значителна подкрепа от Съединените щати".

Остава неясно дали войниците, обявени от Тръмп, са част от първоначално планираната ротация или общо 9000 войници ще бъдат разположени в региона. Не е ясно и къде точно ще бъдат разположени те.

Фактът, че Тръмп се позовава на личните си отношения с полския президент Карол Навроцки за този ход, изглежда най-малкото странен, въпреки че това не е първият път, когато обществеността е свидетел на подобна "кадрова политика" от страна на американския президент. Какво ще се случи, ако Навроцки или друг полски политик каже нещо, което не се харесва на Тръмп, или ако един ден в президентския дворец във Варшава се окаже друг човек?

Фактът, че решенията на Вашингтон в областта на политиката за сигурност вече не се разбират от вземащите решения във Варшава или от много хора в страната от гледна точка на стратегията на САЩ или ангажиментите им към съюзниците и се вземат сякаш импулсивно, отчужди поляците от най-важния им съюзник. Това е безпрецедентен обрат на събитията, който ще засегне не само САЩ и Полша, но и европейските партньори на Варшава. Защото Полша пренасочва вече фокуса си в отбраната независимо от обявеното от Тръмп разполагане на войници.

Страната всъщност се радва на специални отношения със САЩ. Американските власти с готовност наричат Полша "образцов съюзник" и не без основание. Дори преди избухването на войната в Украйна през 2022 г. Варшава надвишаваше тогавашната цел на НАТО за разходи за отбрана от 2%. Тази година Полша планира да похарчи 4,8% от БВП си за отбрана – най-високите цифри в Алианса. Полша от години участва активно в мисии, ръководени от САЩ, като например в Афганистан и Ирак, и очакваше САЩ да разположат войски в Полша, за да възпрат Русия. В действителност САЩ увеличиха присъствието си в страната от 2017 г. насам, с до 9000 войници, предимно на ротационен принцип. Инфраструктурата, която те използват, е финансирана до голяма степен от самата Полша. Варшава обаче прави дори повече: страната е най-големият купувач на американско оръжие в света. В момента Варшава поддържа третата по големина военна сила на НАТО след САЩ и Турция.

Това партньорство в областта на сигурността се основаваше на дългогодишни проамерикански настроения в обществото. Никоя европейска държава съзнателно не се е обединявала толкова тясно със САЩ и никъде Америка и американците не се радваха на такава добра репутация, както в Полша.

Ситуацията обаче се промени. Според скорошно проучване 54,5% от анкетираните поляци не считат САЩ за "стабилен" или "надежден" гарант за сигурност. Сред поддръжниците на полската управляваща коалиция тези цифри са дори по-високи – 77%.

Европейска стратегическа автономия

Въпреки всички уверения за противното, политическата класа, особено управляващата партия, става още по-критична. Нови покупки на оръжие от САЩ в момента са практически невъзможни. А зад кулисите полските политици вече казват на кореспондентите на Welt am Sonntag за необходимостта от "стратегическа автономия". Тази концепция предвижда европейска автономия по въпросите на сигурността и отбраната. Франция винаги е била основният ѝ поддръжник, докато Полша е била основният скептик: Варшава се опасяваше, че укрепването на европейския стълб на НАТО може да отчужди Съединените щати. Сега може да се каже, че Полша е поела френската линия.

Стилът на лидерство и непредсказуемата политика на Тръмп доведоха дотам дори един "образцов съюзник" да се отдръпне от Съединените щати. Желанието на американския президент за сближаване с руския диктатор Владимир Путин и решенията, които играят в полза на Русия, сериозно подкопаха доверието във Вашингтон.

Фактът, че Тръмп от време на време публично хвали Полша като съюзник, не означава много, ако едновременно налага мита на Европа и унижава европейски политици пред камерите. Много поляци бяха особено шокирани от словесните атаки срещу украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом през февруари 2025 година.

Днес се случва нещо, което само преди няколко месеца би изглеждало немислимо: публични спорове между американски и полски официални лица. Дори министърът на външните работи Радослав Сикорски, твърд поддръжник на трансатлантическите връзки и женен за известната американска журналистка Ан Апълбаум, вече не се сдържа. Сега той говори за различията между САЩ и Европа и вече участва в разгорещени спорове в социалните мрежи с американския си колега Марко Рубио (държавния секретар на САЩ) и милиардера Илон Мъск.

"Не бих казал, че в Полша има широко разпространен антиамериканизъм. Но нещо се е променило в полско-американските отношения. И това е свързано с Доналд Тръмп", каза пред Welt am Sonntag Филип Беднарчик, директор на варшавския офис на американския мозъчен тръст Marshall Fund.

Един от последните примери за полско-американски раздори бяха изявленията на Володзимеж Чажасти. Председателят на Сейма публично се противопостави на номинацията на Тръмп за Нобелова награда за мир. В отговор посланикът на САЩ в Полша Том Роуз го обвини в обида към Тръмп и обяви прекратяване на американските контакти с Чажасти. Роуз няколко пъти се е хващал на провокации, като по този начин е попаднал в капана на Чажасти. Пикантността се засилва от факта, че Чажасти е и лидер на полската левица - а негов колега направо каза на Роуз да си отива, като не му харесва.

Отдалечаването на Полша от влиянието на САЩ вече е очевидно в политиката ѝ за сигурност. Варшава европеизира и диверсифицира военната си политика и политиката си за сигурност, като от 2025 г. насам все повече си сътрудничи със скандинавските страни. Полша е интегрирана в Северно-балтийската осморка (NB8: Дания, Естония, Финландия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция), която включва консултации, съвместни учения и сътрудничество в областта на оръжията.

Двустранни споразумения с клаузи за взаимна помощ вече са подписани или са в процес на подготовка с Франция и Обединеното кралство. Подобно партньорство в областта на сигурността с Германия се планира да бъде формализирано през юни тази година. По този начин преориентацията на Полша в областта на сигурността оказва значително влияние и върху Германия.

Автор: Александър Дергай, за Die Welt

Превод: Ганчо Каменарски