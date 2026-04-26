Най-голямата петролна рафинерия в Северна Русия се събуди в пламъци след украинска атака с дронове (ВИДЕО)

Украйна атакува с дронове голямата руска нефтопреработвателна рафинерия в Ярославъл, североизточно от Москва - "Славнефт-ЯНОС". Местни жители съобщиха след полунощ, че в града се чуват звуци от безпилотни летателни апарати и експлозии, активирана беше и противовъздушната отбрана. Публикувани бяха и редица видеа, на които се вижда, че нефтопреработвателният завод е в пламъци. Той бе атакуван и два пъти в рамките на няколко дни през декември 2025 г., заради което производството бе временно преустановено. Това е най-голямата северна руска петролна рафинерия.

Още: Още една руска петролна рафинерия спря производството, след като ѝ "погостуваха" украински дронове (ВИДЕО)

Областният губернатор Михаил Евраев съобщи малко след полунощ, че в региона е обявена тревога за опасност от дронове. "Моля, запазете спокойствие. Ако сте на открито, напуснете откритите пространства и потърсете подслон в близките сгради. Ако сте на закрито, важно е да затворите прозорците с плътни завеси или да спуснете щорите, да поддържате безопасно разстояние от прозорците и да се опитате да останете в стаи със солидни стени", написа той в Telegram.

Рано тази сутрин Евраев пусна ново съобщение, с което обаче не казва нищо за нападението срещу рафинерията. "Снощи силите за противовъздушна отбрана и електронна война отблъснаха масивна атака на украински безпилотни летателни апарати, докато се приближаваха към Ярославъл. Нямаше жертви. В региона може да има фрагменти от дронове, които са важни за разследването. Ако ги забележите, не се приближавайте към тях и незабавно съобщете местоположението им, като се обадите на 112. Министерството на отбраната и правоохранителните органи продължават работата си по осигуряване на сигурността, гласи съобщението.

Още: The ​​Telegraph: Украйна игнорира призивите на Запада да пощади руската петролна индустрия

Украинска атака в Тамбов, в окупирания Севастопол и в Белгородска област

Украинските въоръжени сили са нанесли удари и по Тамбовска област на Руската федерация. Според руски канали за наблюдение - дронове са достигнали град Мичуринск. Очевидци публикуваха снимки, вероятно показващи последствията от един от ударите. На този етап не е ясно какво точно е било ударено - има данни, че целта може би е била базата за съхранение на течни горива "Николско".

В Севастопол на окупирания полуостров Крим също имаше нападение с дронове от страна на украинските сили.

Още: Заради атаки с дронове: Голяма руска рафинерия спря да плаща

Инсталираната от Кремъл местна власт твърди, че са били свалени 43 дрона над морето и над града, като има и двама ранени.

В Белгородска област отломки от дрон паднаха върху жилищна сграда снощи, което предизвика пожар. Според местния Telegram канал „Пепел“ в град Алексеевка паднал дрон се е разбил върху многоетажна жилищна сграда. Губернаторът Вячеслав Гладков потвърди удара по Алексеевка и каза, че четирима души са ранени в област Белгород при нападенията. Има обаче данни, че целта е била местно предприятие и че то също е било поразено.