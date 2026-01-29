Налице са всички признаци, че Русия се готви за агресия в Балтика

Руснаците усилено създават информационно поле около Латвия, в което се налага наративът, че страната има съмнителен суверенитет. Това се забелязва ясно дори от страна на руската дипломация, а латвийското разузнаване също е напълно наясно с тези недвусмислени сигнали. Асолютно същото нещо се наблюдаваше по отношение на Украйна преди руската инвазия. Това са думи на Андрий Коваленко, украински лейтенант, ръководител на Центъра за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна.

"Бих искал да ви напомня, че от 90-те години на миналия век подобна руска стратегия беше в сила и по отношение на Украйна, което в крайна сметка води до опити за политическа, а след това и до военна окупация на страната ни", пише той в телеграм канала си.

Още: Уж великата руска армия влезе в историята с едни от най-бавните настъпления в света за последните 100 години

Той добавя, че още през 2024 г. е разговарял по този въпрос с латвийски военни и е обърнал внимание, че "са налице всички признаци за руска подготовка за агресия в балтийските страни".

Засега не е ясно каква форма на агресия ще избере Русия по отношение на Латвия - тя може да включва удари с дронове по инфраструктурата на страната, хибридни пехотни операции или шантаж.

Но е напълно ясно едно нещо, пише той - че Русия вече тайно се подготвя за такъв сценарий и трупа ресурси, за да го направи възможен.

Още: Разкритие: Китай подхранва оръжието, с което Путин най-много плаши Запада