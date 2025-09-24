Войната в Украйна:

"Намерили го целия в кръв": Мечка нападна мъж в собствения му двор

24 септември 2025, 12:31 часа 340 прочитания 0 коментара
Възрастен мъж е лекуван за сериозни наранявания, след като е бил нападнат от мечка в двора на дома си в планинското село Доляни, в района на Загори в Северозападна Гърция, съобщи гръцкото издание Kathimerini в сряда.  Мечката влязла в имота, търсейки храна, когато нападнала домакина. Селяните се втурнали да помогнат, след като чули писъците на мъжа и го намерили да кърви на земята. Той бил откаран с линейка в Университетската болница в Янина.

Жителите разказват, че нахлуването на мечки в планинските села в региона са станали по-чести. Въпреки че нападенията над посеви са често срещани - местните жители описват това нападение като безпрецедентно за Загори. ОЩЕ: Нашествие на мечки на Балканите

Инцидентите с мечки в Гърция

Припомняме, че през юни гръцки турист беше бутнат от мечка от 800 метра височина в Родопите. 

Тялото на пострадалия е намерено на следващата сутрин в безсъзнание на дъното на дере и транспортиран с хеликоптер до здравния център в Хрисуполи. Там обаче е обявен за мъртъв.

Заедно с него е имало и още един турист, като двамата се връщали от преход от буйната гора Фрактос в Родопите, близо до границата с България, когато на няколко метра от тях се появила голяма кафява мечка.

Той успял да се покатери на дърво и по-късно се обадил на спешен телефон 112, молейки за помощ. ОЩЕ: Починал е туристът, бутнат от мечка в Родопите

 

