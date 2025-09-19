Нашествие на мечки на Балканите

Мечка с пет малки тероризира жителите на румънския окръг Муреш от седмици, съобщава македонската медия vocentar. Мечките някога плахо слизаха от горите, но днес те се разхождат свободно по улиците на румънските градове – и нападат хора все по-често. „Имам работници, които идват рано сутрин и се страхувам, че мечката ще ги нападне. Казах им да дойдат по-късно, когато се разсъмне“, каза местна жена.

Нападнатите хора последните години

През последните две години петима души са били ранени при нападения, а един човек е починал. Последната жертва е мъж от община Ходац, който е бил нападнат от мечка в гората – и сега се бори за живота си. Жителите твърдят, че дори нямат право да излизат през нощта, а страхът нараства още повече, тъй като посевите също са нападнати. Само този сезон мечките са унищожили над 160 хектара пшеница и царевица.

Популацията на мечки в Румъния

Официалната статистика показва, че в окръг Муреш има над 1500 мечки, докато оптималният брой е само 250. Местните жители гневно съобщават, че властите не предприемат никакви действия:

„Вижда се, че мечките се размножават, но не вземат абсолютно никакви мерки", казва местен жител.