Нападение с нож в Германия: Атакуваха германски политик, критик на исляма (СНИМКИ)

Инцидентът е станал около 11:30 часа в петък по време на събитие на "Гражданско движение PAX Europa".

Въоръжен с нож мъж е нападнал известния германски политик Михаел Щурценбергер, който е критик на исляма, както и други участници в събитието. Още: Нападение с нож в училище във Великобритания, има ранени: Арестуваха непълнолетен

Според местни медии нападателят се приближил отзад до 58-годишния политик и го пробол нож. Ранен е още един демонстрант, както и полицай, опитал се да спре мъжа. Всички те са приети в болници за лечение, като няма опасност за живота им.

Photos of the man who went on a stabbing spree attack to shut down an event in Mannheim, Germany that was critical of Islam: pic.twitter.com/poiVbmojmy