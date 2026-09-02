Напред-назад: Путин сам си противоречи как се справя Русия с Украйна (ВИДЕО)

Кремъл е готов да води "конкретни" преговори за мир в Украйна, ако има нов тласък в мирния процес. Това заяви руският лидер Владимир Путин от киргизстанската столица Бишкек, където имаше среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) - прочитът е на "Ройтерс". Руският лидер обаче уточни, че "до голяма степен" преговорите сега били замразени.

Казаното от Путин обаче беше изтъкано от противоречия - и те бяха доста видими - ОЩЕ: "Държавен тероризъм": Путин отговори на предупрежденията на Зеленски, отрече да готви нова мобилизация (ВИДЕО)

Ние водим играта, но не съвсем

Според руския диктатор, никой не оказва сериозен натиск върху Русия относно уреждането на конфликта в Украйна. "Знаем тяхната позиция, но никой не налага нищо. Но позицията на нашите приятели е, че всички са за възможно най-бързото прекратяване на този конфликт, за предпочитане по мирен път. Знаем тази позиция, уважаваме я много, тя е искрена и хората мислят как да подобрят ситуацията, но никой не ни оказва прекомерен натиск. Но този въпрос, разбира се, винаги е на масата и ние го обсъждаме", каза той, отговаряйки на въпроси на журналисти. "Искаме да осигурим дългосрочен, траен мир в Украйна и в Европа", заяви руският лидер.

Putin:



We want to ensure long-term, lasting peace in Ukraine and in Europe. pic.twitter.com/CuRkKMsvCo — Clash Report (@clashreport) September 1, 2026

"Нямам съмнение, че врагът ще рухне. Това е въпрос на време. Това винаги са много трудни въпроси и е по-добре да не се дават — или дори да се опитва да се дават — конкретни срокове, защото войната е жестока и трудна за предвиждане“, каза още Путин.

Putin on Ukraine:



I have no doubt that the enemy will crumble.



The question is one of timing.



These are always very difficult questions, and it is better not to give — or even try to give — specific timelines, because war is a brutal and difficult thing to predict. pic.twitter.com/y5GDfOkgWd — Clash Report (@clashreport) September 1, 2026

Според руския диктатор, че основното предизвикателство за Русия са дроновете, но той счита, че Москва се справя с него. И обяви, че по време на 40-дневната операция на Украйна срещу Русия, която украинският президент Володимир Зеленски обяви като стъпка Руската федерация да бъде принудена да тръгне по пътя на мира, е нанесла щети в размер на 1% от руския БВП, което не било критично. Путин твърди и, че само 10% от вече ударените и понесли щети след визити на украински далекобойни дронове руски рафинерии трябвало да преминат през ремонт - на фона на думите как точно дроновете са най-голямото предизвикателство пред Русия. Украинският мониторингов канал Exilenova+ се присмя като публикува сателитни снимки от пораженията в рафинерията НОРСИ на "Лукойл" в Кстово, която беше ударена в края на август и е извън строя - само тя преработва по 15-17 млн. тона суров петрол дневно и е четвъртата най-голяма в Русия. Публикацията е в отговор на думи на Путин как "миналата нощ" украинците опитали да атакуват руски петролни рафинерии, но не успели:

Putin:



The total damage from Ukraine's campaign against shipping in the Black and Azov Seas amounted to about 1% of GDP.



It's not a critical damage. They cannot deal us a critical damage.



But it's still damage nonetheless. pic.twitter.com/iFpANkyVYJ — Clash Report (@clashreport) September 1, 2026

Putin:



Just last night, they again tried to strike three oil refineries.



It didn’t work because they are protected now.



That does not mean that nothing can ever get through, but the level of protection is completely different now. pic.twitter.com/bhexJdJiwW — Clash Report (@clashreport) September 1, 2026

ОЩЕ: Зеленски с предупреждение: Руското въздушно пространство на практика ще бъде затворено (ВИДЕО)

Ситуацията на фронта според Путин

В представата на Путин, руската армия вървяла по план да превземе Донбас - но било трудно да се поставят срокове. През август руснаците овладели 270 квадратни километра и 15 населени места там - разбира се, руският диктатор не представи доказателства за това под формата на геолокализирани видеокадри.

По думите на Владимир Путин, руската армия се готвела да обкръжи Дружковка, в Харковска област била превзела Святогорск и Козача Лопан и била на 12 километра от околовръстното шосе на Суми. Само че по-рано през лятото руският диктатор каза (спомен с ВИДЕО в Телеграм и принтскрийн от "Интерфакс"), че руската армия е на 10,5 километра от въпросния околовръстен път. Известният украински мониторингов проект Deep State обаче посочва, че най-предните руски позиции от север са на поне 17 километра от града.