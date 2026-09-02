Войната в Иран::

Напред-назад: Путин сам си противоречи как се справя Русия с Украйна (ВИДЕО)

02 септември 2026, 6:23 часа 173 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Напред-назад: Путин сам си противоречи как се справя Русия с Украйна (ВИДЕО)

Кремъл е готов да води "конкретни" преговори за мир в Украйна, ако има нов тласък в мирния процес. Това заяви руският лидер Владимир Путин от киргизстанската столица Бишкек, където имаше среща на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) - прочитът е на "Ройтерс". Руският лидер обаче уточни, че "до голяма степен" преговорите сега били замразени.

Казаното от Путин обаче беше изтъкано от противоречия - и те бяха доста видими - ОЩЕ: "Държавен тероризъм": Путин отговори на предупрежденията на Зеленски, отрече да готви нова мобилизация (ВИДЕО)

Ние водим играта, но не съвсем

Според руския диктатор, никой не оказва сериозен натиск върху Русия относно уреждането на конфликта в Украйна. "Знаем тяхната позиция, но никой не налага нищо. Но позицията на нашите приятели е, че всички са за възможно най-бързото прекратяване на този конфликт, за предпочитане по мирен път. Знаем тази позиция, уважаваме я много, тя е искрена и хората мислят как да подобрят ситуацията, но никой не ни оказва прекомерен натиск. Но този въпрос, разбира се, винаги е на масата и ние го обсъждаме", каза той, отговаряйки на въпроси на журналисти. "Искаме да осигурим дългосрочен, траен мир в Украйна и в Европа", заяви руският лидер.

"Нямам съмнение, че врагът ще рухне. Това е въпрос на време. Това винаги са много трудни въпроси и е по-добре да не се дават — или дори да се опитва да се дават — конкретни срокове, защото войната е жестока и трудна за предвиждане“, каза още Путин.

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Според руския диктатор, че основното предизвикателство за Русия са дроновете, но той счита, че Москва се справя с него. И обяви, че по време на 40-дневната операция на Украйна срещу Русия, която украинският президент Володимир Зеленски обяви като стъпка Руската федерация да бъде принудена да тръгне по пътя на мира, е нанесла щети в размер на 1% от руския БВП, което не било критично. Путин твърди и, че само 10% от вече ударените и понесли щети след визити на украински далекобойни дронове руски рафинерии трябвало да преминат през ремонт - на фона на думите как точно дроновете са най-голямото предизвикателство пред Русия. Украинският мониторингов канал Exilenova+ се присмя като публикува сателитни снимки от пораженията в рафинерията НОРСИ на "Лукойл" в Кстово, която беше ударена в края на август и е извън строя - само тя преработва по 15-17 млн. тона суров петрол дневно и е четвъртата най-голяма в Русия. Публикацията е в отговор на думи на Путин как "миналата нощ" украинците опитали да атакуват руски петролни рафинерии, но не успели:

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Ситуацията на фронта според Путин

В представата на Путин, руската армия вървяла по план да превземе Донбас - но било трудно да се поставят срокове. През август руснаците овладели 270 квадратни километра и 15 населени места там - разбира се, руският диктатор не представи доказателства за това под формата на геолокализирани видеокадри.

По думите на Владимир Путин, руската армия се готвела да обкръжи Дружковка, в Харковска област била превзела Святогорск и Козача Лопан и била на 12 километра от околовръстното шосе на Суми. Само че по-рано през лятото руският диктатор каза (спомен с ВИДЕО в Телеграм и принтскрийн от "Интерфакс"), че руската армия е на 10,5 километра от въпросния околовръстен път. Известният украински мониторингов проект Deep State обаче посочва, че най-предните руски позиции от север са на поне 17 километра от града.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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