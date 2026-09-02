Марко Рубио иска избори във Венецуела

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Венецуела трябва да проведе избори "възможно най-скоро". Той подчерта, че все още трябва да бъдат създадени условията за легитимно гласуване, съобщи АП. "Очевидно изборите са от съществено значение, но те трябва да бъдат легитимни", заяви Рубио в интервю пред журналиста Серхио Новели. Още: Тръмп призова Венецуела сама да реши за ОПЕК

Всички искат избори във Венецуела

"Инвеститорите също ще искат това", добави държавният секретар. Марко Рубио заяви също, че лидерката на опозицията Мария Корина Мачадо, която напусна страната през декември, има "пълното право" да се върне във Венецуела, когато пожелае.

Marco Rubio on Venezuela:



María Corina Machado is a Venezuelan citizen who has every right to enter her country whenever she wants to return.



She has every right to return. She is a citizen of Venezuela. She is Venezuelan.



She is not Panamanian, she is not American — she is… pic.twitter.com/kTFq8IOvUL — Clash Report (@clashreport) September 1, 2026

Припомняме, че венецуелският президент Николас Мадуро сподели за първи път свои снимки от затвора в САЩ. "Искам да знаете, че ние сме силни, сърцата ни преливат от вашата любов", написа Мадуро в X. Снимките са били направени на 25 юни и са "малък подарък от любов и надежда" за внуците му, всички деца и поддръжници.

Той завършва с библейска препратка: "Ще останем силни, спокойни и уверени: Бог е с нас. Бог ще се погрижи. Венецуела ще се прероди."

Мадуро и съпругата му Силия Флорес са без право на гаранция в център за задържане в Бруклин. Американски съдия наскоро насрочи процеса им за 1 юни 2027 г. Двойката беше доведена в САЩ през януари след военната операция в Каракас, при която бяха заловени.

63-годишният Мадуро и 69-годишната Флорес са изправени пред сериозни федерални обвинения, включително за наркотероризъм и трафик на наркотици. Прокурорите твърдят, че са сътрудничили с наркокартели за трафика на хиляди тонове кокаин в Съединените щати. И двамата пледираха невинни.

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