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Възможно е скоро да има тристранна среща между Путин, Тръмп и Си Дзинпин

02 септември 2026, 0:50 часа 1406 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Възможно е скоро да има тристранна среща между Путин, Тръмп и Си Дзинпин

Съветникът на руския президент Владимир Путин - Юрий Ушаков, заяви днес, че Путин, американският президент Доналд Тръмп и китайският президент Си Дзинпин може да проведат тристранна среща в кулоарите на следващата среща на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, която ще се проведе в средата на ноември в Шънджън в Китай, предаде Ройтерс.

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Попитан от журналист от руската държавната телевизия за възможността за подобна тристранна среща, Ушаков заяви: „Този въпрос беше обсъждан, да“. Той каза, че се очаква и тримата лидери да присъстват на срещата на върха на АТИС, като добави: „И ако се окаже така, както беше казано, тогава тримата ще могат да проведат среща.“

Ушаков говори от Бишкек, столицата на Киргизстан, където Путин и Си участваха в среща на Шанхайската организация за сътрудничество. Белият дом не отговори веднага на молбата за коментар по въпроса за евентуална тристранна среща между лидерите на Русия, САЩ и Китай.

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Доналд Тръмп Владимир Путин Си Дзинпин Юрий Ушаков война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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