"Таланти за милиони": Най-скъпите млади звезди в историята на футбола

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Ако не можете да ги създадете, купете ги. Това често е било мотото на клубовете от Висшата лига, които са предпочитали да харчат огромни суми за млади таланти, вместо сами да ги развиват. Отборите от най-високото ниво в Англия никога не са се свенели да демонстрират финансовата си мощ, особено през последното десетилетие. Това често е довело до това най-вълнуващите млади играчи в света да играят във Висшата лига. Ситуация не беше по-различна през настоящия трансферен прозорец.

Манчестър Сити отново промени историята

Реконструкцията в халфовата линия на Манчестър Сити продължава с бързи темпове, като до края на трансферния прозорец остават броени часове. Новият треньор на "гражданите" Енцо Мареска видя как великите играчи на клуба Родри и Бернардо Силва преминаха съответно в Барселона и Реал Мадрид, докато Нико Гонзалес последва Тиджани Рейндерс към изхода. През юли Елиът Андерсън бе привлечен от Нотингам Форест за рекордна за клуба сума, но необходимостта от допълнителни подкрепления остава. Мареска желае да се събере отново със звездата на Челси Енцо Фернандес, а тази сага може да продължи до самия краен срок.

Междувременно "гражданите" си осигуриха подписа на Айюб Буади след дълго преследване на високо оценения тийнейджър от Лил. 18-годишният Буади впечатли с изявите си за Мароко на Световното първенство това лято, когато "атласките лъвове" достигнаха 1/4-финалите, най-вече в дебютния мач на страната си, завършил с равенство 1:1 срещу Бразилия. Въпреки крехката си възраст, Буади е натрупал богат опит в Лил, като е изиграл 88 мача от дебюта си през октомври 2023 година. Той бе сред звездите при победата на френския тим в Шампионска лига над Реал Мадрид в деня на 17-ия си рожден ден. Миналия сезон той стана най-младият играч на Лил, достигнал 50 мача в Лига 1, като по този начин подобри рекорда, поставен от Еден Азар.

Такова постижение не е евтино. След дълго лято на преговори по фините детайли на трансфера, Манчестър Сити успя да си осигури Буади със сделка на стойност 100 милиона евро. Той е подписал петгодишен договор, който е валиден до края на юни 2031 година. Сделката превръща Буади в четвъртия най-скъп тийнейджър в историята на футбола, както и в четвъртия, достигнал прага от 100 млн. евро.

Топ 10 най-скъпи трансфери на тийнейджъри:

Килиан Мбапе остава начело след трансфера си за 180 милиона евро от Монако в Пари Сен Жермен през 2018 година. След него в класацията се нарежда Жоао Феликс, който бе привлечен за 113 милиона евро от Бнфика в Атлетико Мадрид. В началото на лятото Реал Мадрид уреди третия най-скъп подобен трансфер в историята. 19-годишният котдивоарец Ян Диоманде се присъедини към "кралете" от РБ Лайпциг за 125 милиона евро. Следва Буади, а почетната 5-а позиция е за Матайс де Лихт, за когото Ювентус плати 67.5 милиона на Аякс. Ето и кои футболисти допълват Топ 10:

6. Ромео Лавия - 58 милиона евро - от Саутхямптън в Челси

7. Антъни Марсиал - 58 милиона евро - от Монако в Манчестър Юнайтед

8. Ендрик - 52 милиона евро - от Палмейрас в Реал Мадрид

9. Родриго Гоеш - 39 милиона евро - от Сантос в Реал Мадрид

10. Винисиус Жуниор - 38 милиона евро - от Фламенго в Реал Мадрид

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