"Хватките на Путин" срещу Германия, Великобритания и Япония: Морков за ЕС с руския газ (ВИДЕО)

Руският президент Владимир Путин обвини Германия, че е подхвърлила доказателства, за да набеди Москва за атаката с дрон миналия месец на летището в Лайпциг, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА.
Говорейки пред журналисти след срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Бишкек, столицата на Киргизстан, той не посочи на какво се основава това обвинение. Путин заяви, че като отправя обвинения срещу Русия, германското правителство се опитва да реши вътрешни проблеми, предизвикани от спада в рейтинга на одобрение на канцлера Фридрих Мерц. Руският диктатор "се загрижи" за Германия - Мерц не се справял, продавал германския национален интерес, направили били "очевидни грешки" що се отнася до икономиката и хората губели работата си:
Putin on Germany:— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026
Chancellor Merz is facing dire times. He doesn't enjoy the trust of his people because he does not protect national interests.
He is selling German national interests.
They have made obvious mistakes. People are losing jobs. The living conditions are becoming… pic.twitter.com/DThJFYgWuI
Междувременно, според Die Zeit, Германия обмисля да активира чл. 4 от Договора за НАТО. Член 4 дава право на всяка държава членка на НАТО да свика официална среща за съвместни консултации, когато смята, че нейният суверенитет, сигурност или териториална цялост са застрашени. Освен Лайпциг, в Германия вече има новини за саботажи срещу електроенергийната система - ОЩЕ: Самоделни ракети с експлозиви нанесоха повреди по подстанция в Германия.
А точно в духа на хибридната война, на която Путин е майстор, той обвърза поведението на Германия и със "Северен поток". И веднага заговори как Русия била заинтересована да продава газ на Европа. Европа обаче не смеела да почне да купува заради санкциите на САЩ. Всъщност от 2022 година насам Старият континент се справя и без руския газ, а "Газпром" отдавна записва рекордни загуби, след като заради руския диктатор загуби най-големия си външен пазар.
Putin:— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026
We are interested in selling gas to Europe. We would be ready to supply it now.
They only need to press the button — well, make the decision to press the button.
But they don’t have the guts, because of the American sanctions. pic.twitter.com/KiGnPMgCQS
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Не само Германия
По въпроса с това дали Русия ще нанесе удари по британски военни обекти на британска територия, Путин беше лаконичен: "Това е военна тайна" - ОЩЕ: Захарова заплаши британски обекти в Украйна и извън нея, Киев за първи път може да е използвал срещу Русия ново оръжие (ВИДЕО)
Q: Could military infrastructure sites in the UK become a military target?— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026
Putin: It's a military secret. pic.twitter.com/XtcTeC2IVv
Същевременно руският диктатор обвини изцяло японското правителство за влошаването на отношенията между двете страни. "Съжаляваме за това, но вината е тяхна - на 100%", каза Путин. Припомняме, че той наскоро направи визита на един от Курилските острови (Итуруп) и така предизвика Токио - Япония счита островите за своя земя и има правни основания в тази насока. Токио приема завземането на тези острови от Съветския съюз през 1945 г. за незаконно, тъй като те не попадат в обхвата на териториите, от които Япония официално се отказва при подписването на мирните договори за край на Втората световна война.
Putin on Japan:— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026
The deterioration in Russian-Japanese relations is 100% the fault of the Japanese government. pic.twitter.com/HVBkfyHwJN
Путин добави и буквално: "Ние кога сме направили нещо против Япония? Никога не сме направили нищо" - Още: Край на пацифизма: Япония вдига невиждан военен бюджет заради Русия и Китай
Putin on Japan:— Clash Report (@clashreport) September 1, 2026
What have we ever done against Japan?
We haven't done anything. pic.twitter.com/FfDNOtzTaT